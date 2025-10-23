Roma, tegola per Gasperini: allarme sui tempi di recupero di Koné

Il giocatore francese fuori dopo il primo tempo del match contro il Viktoria Plzen, l’aggiornamento sulle sue condizioni

La Roma deve fare i conti con una serata amara, per i giallorossi arriva la seconda sconfitta in tre gare nella fase campionato di Europa League. Il ko per 2-1 in casa con il Viktoria Plzen complica seriamente il percorso, per Gasperini arriva un altro stop dopo quello in campionato con l’Inter e c’è ora da cercare di ritrovare la rotta. Con un ulteriore problema, quello dell’infortunio di Koné, che rischia di pesare molto.

Il centrocampista francese, uno dei più positivi in questo inizio di stagione, ha dovuto abbandonare la contesa dopo 45 minuti. Troppo il dolore per un violento colpo subito alla caviglia dopo un contrasto con un avversario, al suo posto è entrato nella ripresa Pisilli, che ha avuto un ottimo impatto. Ma la preoccupazione per le condizioni di Koné c’è, eccome.

Il giocatore è stato visto con tanto ghiaccio applicato sull’articolazione infortunata, per cercare di ridurre il gonfiore. La situazione andrà valutata, ovviamente, a freddo, per capire l’esatta entità del problema. Gli esami medici di domani aiuteranno a comprendere se Koné potrà farcela a recuperare per domenica contro il Sassuolo, anche se pare molto difficile.