Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

DIRETTA | Tutte le notizie di sabato 18 ottobre: le ultime su Roma-Inter

Foto dell'autore

Ecco tutte le notizie di oggi 18 ottobre relative al mondo del calcio: aggiornamenti di calciomercato, le novità dai campi e tanto altro qui su Calciomercato.it

Torna il campionato, con il piatto forte della settima giornata di Serie A che sarà all’Olimpico di Roma per la sfida tra i giallorossi di Gasperini e l’Inter.

Chivu, allenatore dell'Inter
Cristian Chivu (LaPresse) – Calciomercato.it

L’ex Chivu senza Thuram dà fiducia a Bonny in attacco, mentre nell’undici capitolino scalpita Dybala per una maglia dal primo minuto. Alle 18 in campo l’altra capolista Napoli, impegnata sul campo del Torino del sempre pericolante Baroni.

LIVE

Roma, dubbio Dybala dal primo minuto

Gasperini potrebbe rilanciare Dybala titolare contro l’Inter e pensa a un tridente senza centravanti con Soulé e Pellegrini.

Inter, Bonny al fianco di Lautaro

Chivu senza Thuram a Roma: Bonny ancora titolare al fianco di Lautaro Martinez nell’attacco dell’Inter.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie