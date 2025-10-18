DIRETTA | Tutte le notizie di sabato 18 ottobre: le ultime su Roma-Inter

Ecco tutte le notizie di oggi 18 ottobre relative al mondo del calcio: aggiornamenti di calciomercato, le novità dai campi e tanto altro qui su Calciomercato.it
Torna il campionato, con il piatto forte della settima giornata di Serie A che sarà all’Olimpico di Roma per la sfida tra i giallorossi di Gasperini e l’Inter.
L’ex Chivu senza Thuram dà fiducia a Bonny in attacco, mentre nell’undici capitolino scalpita Dybala per una maglia dal primo minuto. Alle 18 in campo l’altra capolista Napoli, impegnata sul campo del Torino del sempre pericolante Baroni.
Roma, dubbio Dybala dal primo minuto
Gasperini potrebbe rilanciare Dybala titolare contro l’Inter e pensa a un tridente senza centravanti con Soulé e Pellegrini.
Inter, Bonny al fianco di Lautaro
Chivu senza Thuram a Roma: Bonny ancora titolare al fianco di Lautaro Martinez nell’attacco dell’Inter.