Inter o Juve per Guehi: annuncio ufficiale (e conferma) sul futuro

C’è la conferma sul cambio di maglia del difensore inglese, corteggiato in Serie A dalle big Inter e Juve

Arrivano conferme sull’addio di Marc Guehi a fine stagione al Crystal Palace. Il difensore inglese è in scadenza di contratto a giugno e in estate lascerà la capitale per provare una nuova avventura.

Guehi nel mirino di Inter e Juventus
A confermare le indiscrezioni rilanciate nei giorni scorsi da Calciomercato.it è lo stesso club londinese tramite le parole del tecnico Glasner: “Volevamo che Marc restasse con noi anche in futuro, ma lui ha scelto altre strade e ha preso una decisione diversa“, rivela l’allenatore del Crystal Palace in conferenza stampa prima del match di Premier League contro il Bournemouth.

Calciomercato Inter e Juve, Guehi si libera a parametro zero

Guehi quindi non rinnoverà il contratto con il sodalizio londinese e a fine campionato lascerà il Crystal Palace alla scadenza naturale del contratto.

Difficilmente infatti il giocatore saluterà a gennaio Londra, a meno che non arrivi un’offerta rinunciabile alle ‘Eagles’. Tutto lascia presagire così l’addio il prossimo luglio, con le big Italiane Inter e Juventus che seguono con attenzione gli scenari sul difensore della nazionale inglese. 

La concorrenza però per Guehi è agguerrita, considerando l’interesse delle grandi di Premier (Liverpool in testa) oltre al resto dei top club europei come Real Madrid e Bayern Monaco.

