DIRETTA | Tutte le notizie di martedì 14 ottobre: Italia-Israele, Retegui-Raspadori davanti LIVE

Ecco tutte le notizie di oggi 14 ottobre relative al mondo del calcio: aggiornamenti di calciomercato, le novità dai campi e tanto altro qui su Calciomercato.it
Come ogni giorno, sul nostro sito, aggiornamenti in tempo reale su tutto quanto accade nel mondo del calcio, in campo e non solo. Giornata odierna dedicata soprattutto, come sappiamo, a Italia-Israele in programma a Udine.
Match fondamentale per gli azzurri di Gattuso, che con una vittoria possono blindare quanto meno l’accesso ai playoff per la qualificazione ai Mondiali. Le scelte del CT saranno cruciali, per una gara che non si può fallire e che verrà disputata, come sappiamo, in un clima piuttosto particolare.
Italia-Israele, Gattuso vara il 3-5-2
In vista di Italia-Israele, Gattuso potrebbe schierare la Nazionale con il 3-5-2. Davanti, si candida per la doppia maglia da titolare la coppia Retegui-Raspadori, Pio Esposito probabilmente partirà ancora dalla panchina.
Milan, assist dall'agente di Lewandowski
Informazioni interessanti per il Milan, che segue la pista Lewandowski. Pini Zahavi, l’agente dell’attaccante polacco, a ‘365scores’ ha spiegato infatti: “Arabia? Non ci sono offerte ufficiali in questo momento“.