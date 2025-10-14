Italia-Israele, Retegui ci porta ai playoff | Inghilterra ai Mondiali, Ronaldo quasi

Il numero 9, con un gol per tempo, sbriga la pratica: arriva il primo traguardo per la nostra Nazionale, mentre arriva la prime qualificata europea al Mondiale
Missione compiuta: l’Italia batte Israele per 3-0 e si assicura almeno i playoff di qualificazione ai Mondiali a marzo. Decisiva la doppietta di Retegui, su rigore e con un gran destro, con rete di Mancini alla fine. Prestazione non scintillante, ma Gattuso può sorridere, in vista dei prossimi appuntamenti.
A Udine si gioca in un clima surreale, ma l’Italia parte in maniera volitiva. Retegui e Raspadori ci provano più volte ma con poca precisione. Dopo un buon inizio, però, Israele si fa pericolosa in contropiede. Gloukh sfiora il palo, Donnarumma salva tutto su Solomon. L’Italia riemerge nel finale di primo tempo, Retegui si conquista e trasforma un rigore per il vantaggio. Secondo tempo che si mantiene equilibrato, ancora Donnarumma deve intervenire su Gloukh con un’altra gran parata. Per chiudere la partita serve un destro a giro perfetto ancora di Retegui, che consolida il punteggio, anche se Israele lotta fino alla fine, con Solomon a fallire un’altra ottima occasione da gol. Nel finale, Pio Esposito manca la terza rete sotto porta. Il tris arriva invece con uno stacco perentorio di Mancini.
Sugli altri campi, da segnalare la qualificazione dell’Inghilterra ai Mondiali. I britannici passano comodamente per 5-0 in Lettonia (doppietta del solito Kane) Cristiano Ronaldo continua a segnare (doppietta) ma il Portogallo fa 2-2 con l’Ungheria e rinvia il verdetto. Vittorie, tra le altre, anche per Spagna (4-0 alla Bulgaria), Turchia (4-1 alla Georgia), Serbia (3-1 ad Andorra), Irlanda (1-0 all’Armenia). Infine, 1-1 tra Estonia e Moldavia, nell’altro match del nostro girone.