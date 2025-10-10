Atalanta
Milan, AAA Cercasi Bomber: il nuovo Pippo Inzaghi per Allegri

È esploso quest’anno e Gattuso lo segue per la Nazionale: sogna di vestire la maglia rossonera

Il Milan continua ad avere sempre lo stesso problema, quello del centravanti. Fin qui Gimenez ha dimostrato di non essere il goleador che in primis il club si aspettava: un investimento da circa 35 milioni bonus inclusi non è roba da tutti i giorni nell’Era dei fondi. Il messicano sta dando l’anima per la maglia, ma nelle prime 6 partite di campionato non l’ha messa dentro neanche una volta.

Allegri lo ha elogiato dopo la partita con la Juventus, del resto è stato l’ex Feyenoord a procurarsi il rigore poi sbagliato da Pulisic, tuttavia non è un mistero che il livornese avrebbe voluto un altro profilo al centro dell’attacco.

Allegri e Pippo Inzaghi
AAA Cercasi Bomber: nome giusto è in Germania, il nuovo Pippo Inzaghi per Allegri (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Il mercato ormai è chiuso, e anche a gennaio difficilmente la dirigenza rossonera riaprirà il capitolo a meno bomber di un pressing dello stesso Allegri. Oppure di una richiesta di cessione di Gimenez, ma allo stato attuale sarebbe clamoroso visto quanto abbia voluto fortemente rimanere a Milanello. L’idea di traslocare a Roma, nell’ambito di uno scambio con Dovbyk, non lo faceva impazzire.

Torna di moda Vlahovic?

In vista della prossima estate, invece, potrebbe tornare di moda Dusan Vlahovic, il nome ‘sponsorizzato’ dall’allenatore rossonero nello scorso calciomercato. Il serbo non rinnoverà con la Juventus, ma oltre all’Inter è pronto a farsi sotto il Bayern Monaco. Per ingaggio, commissioni e bonus vari, il serbo è più da campionati e top club stranieri che da Serie A, ma staremo a vedere.

Più da Milan Red Bird sarebbe senz’altro Nicolò Tresoldi, una delle rivelazioni di questo primo scorcio di stagione. Nato in Italia, a Cagliari, ma cresciuto anche calcisticamente in Germania, il classe 2001 si sta mettendo in luce con la maglia del Brugge, club che solo a nominarlo provoca prurito ai dirigenti e ai tifosi milanisti: i nerazzurri lo hanno acquistato l’estate scorsa dall’Hannover per circa 6 milioni. E c’è già aria di un’altra grande plusvalenza…

Tresoldi è finito nel mirino di Gattuso, d’altronde è convocabile dall’Italia perché ci è nato e perché Nagelsmann non lo ha ancora chiamato in Nazionale maggiore. Il rischio, però, è che questa chiamata possa arrivare a breve considerati i suoi numeri con l’Under 21 (9 gol in 18 partite) e quelli con il Brugge: 5 reti e 3 assist in 17 partite.

Tresoldi, il sogno Milan e l’idolo Pippo Inzaghi

Tresoldi col Brugge e con la Germania Under 21
Tresoldi, il sogno Milan e l’idolo Pippo Inzaghi (AnsaFoto) – Calciomercato.it

La maglia azzurra potrebbe aprirgli la strada della Serie A. Il suo sogno – come ha lui stesso confessato – è giocare per il Milan essendone grande tifoso. E al Milan sarebbe potuto approdare prima di trasferirsi nel 2017 in Germania per motivi famigliari: “Alcune squadre italiane lo volevano, ma lui era troppo piccolo per trasferirsi in un’altra città da solo – ha confidato Emanuele Tresoldi, papà di Nicolò, nell’intervista al ‘Corriere dello Sport’ – Il Milan lo avrebbe preso, ma all’epoca era troppo piccolo. La possibilità di giocare in Germania è nata quindi casualmente, e abbiamo approfittato di questa opportunità firmando per l’Hannover”.

L’idolo del ventunenne, manco a dirlo, è un certo Pippo Inzaghi dal quale sembra avere ereditato abbastanza di quel killer instinct che ha contraddistinto la carriera del bomber piacentino. Il nome di Pippo Inzaghi potrebbe far fischiare le orecchie ad Allegri, visto l’accesa lite tra i due al Centro Vismara nel lontano 2012. Ma questa è un’altra storia, sicuramente non quella che sta scrivendo e che vuol scrivere Tresoldi.

