L’Inter prenota Vlahovic: il piano di Marotta e l’intreccio con Thuram | CM.IT

Il centravanti serbo resta al centro dei rumors di mercato: il club nerazzurro lavora sotto traccia per la prossima estate

Ci sarà ancora la Juventus nel futuro di Dusan Vlahovic, almeno fino al prossimo giugno. Dopo un’infinita telenovela, alla fine il centravanti serbo è rimasto alla corte della ‘Vecchia Signora’ nell’ultimo mercato estivo.

Vlahovic non faceva parte dei piani della Juve e del Dg Comolli, con il massimo dirigente bianconero che ha provato a cercare una sistemazione per il serbo nell’arco di tutta l’estate. Niente da fare però per l’ex presidente del Tolosa, con il giocatore che ha rifiutato tutte le destinazioni compreso anche il Milan.

Il ‘Diavolo’ aveva corteggiato Vlahovic per venire incontro anche alle richieste di Massimiliano Allegri, estimatore del numero nove e che avrebbe voluto nuovamente alle sue dipendenze dopo l’esperienza degli scorsi anni a Torino. Il serbo classe 2000 ha preferito però restare sotto la Mole e giocarsi le proprie carte alla Juventus fino al termine del contratto.

Calciomercato Juventus, rinnovo lontano per Vlahovic: addio solo rinviato

Ricordiamo infatti che Dusan Vlahovic è in scadenza nel giugno 2026 con la Juve e il suo ingaggio è salito a 12 milioni netti per l’ultima stagione con la magia bianconera. Uno stipendio fuori parametro per la ‘Vecchia Signora’ e con il bomber che pesa circa 40 milioni di euro a bilancio con l’ammortamento.

Vlahovic sperava nella chiamata di una big all’estero e che giocasse la Champions, ma nessuno ha affondato veramente il colpo per il numero 9 della Juventus. Così l’attaccante ha preferito restare sotto la Mole e poi la prossima estate liberarsi a parametro zero dalla ‘Vecchia Signora’. Intanto l’ex Fiorentina alla Continassa sta dimostrando grande professionalità e ha risposto presente alle sollecitazioni di Tudor firmando da subentrato due gol decisivi contro Genoa e Parma. Vlahovic parte dietro nelle gerarchie dell’allenatore croato, ma è pronto a ritagliarsi un ruolo importante in quella che probabilmente sarà la sua ultima stagione alla Juve.

L’Inter fa sul serio per Vlahovic: il serbo a parametro zero al posto di Thuram

Ad oggi difficilmente infatti ci sarà un’apertura sul rinnovo di contratto e sotto traccia per il 25enne bomber si è già mossa concretamente l’Inter nelle scorse settimane come sottolineato nei giorni scorsi anche da Calciomercato.it.

Il Derby d’Italia si accende anche sul mercato: Marotta e Ausilio guardano con attenzione agli scenari su Vlahovic e hanno già sondato la disponibilità del giocatore per un possibile trasferimento in nerazzurro da svincolato tra un anno. L’Inter sarebbe disposta a offrire un ingaggio importante – intorno agli 8 milioni netti tra parte fissa e bonus – per strappare il sì dell’ex Fiorentina e a fargli posto nel reparto offensivo sarebbe Marcus Thuram. La prossima estate potrebbero arrivare delle offerte allettanti per il nazionale francese, con la dirigenza di Viale della Liberazione pronta ad ascoltare proposte da 70 milioni di euro.