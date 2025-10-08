DIRETTA | Tutte le notizie di mercoledì 8 ottobre LIVE

Ecco tutte le notizie odierne relative al mondo del calcio: aggiornamenti di calciomercato, le novità dai campi e tanto altro qui su Calciomercato.it
La Nazionale italiana si prepara ad affrontare Estonia e Israele per le gare valide per le qualificazioni ai Mondiali. Due test da non fallire per la truppa di Gattuso che torna protagonista in questa sosta dal campionato.
La Serie A è arrivata alla seconda pausa stagionale con Napoli e Roma in vetta a 15 punti, seguite dal Milan a 13. Dal campo al mercato, tutte le news di oggi.
LIVE
Vlahovic nel mirino del Bayern
Dopo l’interesse degli anni passati, il Bayern Monaco ha preso nuove informazioni su Dusan Vlahovic, che resta stimolato dalla possibilità di giocare in Germania.
💣 VLAHOVIC AL BAYERN?
🧐 Dalle caratteristiche di Dusan #Vlahovic al suo possibile futuro lontano dalla #Juventus, con l’Analyst Mario Savo e la nostra direttrice Eleonora Trotta a ‘TiAmoCalciomercato’, sul canale Youtube di https://t.co/00c8BbJXXi
💥 Il bomber serbo è da… pic.twitter.com/eqrBbXKnP7
— calciomercato.it (@calciomercatoit) October 7, 2025