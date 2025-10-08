Atalanta
Vlahovic, i motivi del sì al Bayern: tutti i retroscena | CM.IT

Foto dell'autore

L’attaccante serbo è molto stuzzicato dall’ipotesi di giocare in Germania

Dusan Vlahovic continua a flirtare con il Bayern Monaco. L’attaccante serbo ha infatti pianificato la sua partenza a zero e, tra le sue opzioni preferite, resta proprio il club tedesco. Secondo l’attaccante bianconero, la Bundesliga sarebbe il campionato ideale per le sue caratteristiche: piace anche in Premier, ma a parità di offerte sceglierebbe la squadra tedesca.

Le richieste economiche sono note: si aggirano sugli 8-9 milioni di euro a stagione, più alte commissioni, per un contratto di almeno quattro-cinque anni. I contatti – come raccontato nella puntata di oggi di TIAMOCALCOMERCATO, programma in onda sul canale Youtube di CM.IT – sono partiti quindi da tempo, sono stati già approfonditi e presto riprenderanno, con la volontà condivisa di entrare ancora più nel vivo della trattativa.

Vlahovic dopo un gol con la Juve
La Juve conferma la volontà di Vlahovic (LaPresse) – Calciomercato.it

La Juve conferma la volontà di Vlahovic

Giorgio Chiellini, a ‘Dazn’, ha ribadito che Vlahovic rimarrà fino a giugno. Questa è una versione confermata anche ufficiosamente, considerando la ferma volontà del calciatore di lasciare la squadra a parametro zero. La scorsa estate, infatti, il classe 2000 aveva aperto solo parzialmente al Milan.

L’ottimo rapporto con Allegri gli aveva permesso di dare dei segnali al club rossonero, ma sia al club rossonero sia alla Juve ha sempre confermato il suo piano: partire a zero, per ottenere il prossimo contratto alle migliori condizioni possibili.–

