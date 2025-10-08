Vendetta rimandata, ecco perché è a forte rischio Real Madrid-Juve

Il comunicato ufficiale del club a due settimane dalla supersfida di Champions

È a forte, forse a fortissimo rischio per la supersfida di Champions tra Real e Juve valevole per la terza giornata della Phase League. L’appuntamento è fissato al ‘Santiago Bernabeu’ subito dopo la sosta per le Nazionali, precisamente a mercoledì 22 ottobre.

Dan Huijsen potrebbe essere costretto a rimandare la ‘vendetta’ sulla Juventus, che un anno e qualche mese non credette in lui cedendolo al Bournemouth per circa 15 milioni di euro. Col senno di poi, ma nel suo caso anche col senno di prima un’operazione con scarsa lungimiranza quella che chiuse l’allora responsabile dell’area sportiva Cristiano Giuntoli.

In Premier ha giocato una grande stagione e conquistato il club più importante al mondo, il Real Madrid, che ha pagato la clausola risolutiva fissata a 60 milioni di euro.

“La Juve mi ha costretto ad andar via”

“Se sono stato trattato male dalla Juventus? Mi hanno costretto ad andarmene, facendomi allenare da solo e cose del genere – ha risposto il centrale spagnolo nell’intervista rilasciata a ‘Marca’ nel marzo scorso – È stato un po’ brutto, anche perché ero lì da tre anni, dall’Under 17, e volevo solo provare a giocare con la prima squadra della Juve“.

A Madrid, Huijsen si è preso subito una maglia da titolare. In 15 partite c’è stato qualche scivolone, che però ci sta vista la giovane età. Il classe 2005 pregustava ora l’incrocio col suo recentissimo passato, ma a meno di un recupero lampo la partita dovrà guardarla dalla tribuna. Come informa il Real attraverso una nota ufficiale, il numero 24 della squadra di Xabi Alonso si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato “una lesione muscolare al muscolo soleo della gamba sinistra”. Tempi di recupero sui 20/30 giorni.