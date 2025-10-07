Atalanta
DIRETTA | Tutte le notizie di martedì 7 ottobre LIVE

Foto dell'autore

Su Calciomercato.it., tutte le notizie di oggi dal mondo del calcio: aggiornamenti di calciomercato, sugli effetti delle partite di campionato e le news dalle nazionali

Seconda sosta per le nazionali in corso, giocatori in giro per il mondo per le varie sfide. L’Italia si prepara ad affrontare Estonia e Israele per le qualificazioni ai Mondiali, attenzione massima su questi match e anche sugli altri, per i risultati e non solo.

Giocatori della Nazionale a Coverciano
DIRETTA | Tutte le notizie di martedì 7 ottobre LIVE – Calciomercato.it (fonte: © Lapresse)

Gli allenatori osserveranno a distanza, sperando non ci siano infortuni. Ma nel frattempo, ci sono anche riflessioni in corso e primi bilanci sull’operato dei vari tecnici. In tal senso, hanno deluso le aspettative, per ora, Fiorentina, Lazio e Torino, tra le altre.

Juventus, Vlahovic nel mirino del Bayern

Ripartono le voci di mercato su Vlahovic a gennaio: secondo la ‘Gazzetta dello Sport’, anche il Bayern sarebbe in corsa per il serbo a gennaio.

