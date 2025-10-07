Openda così è inutile: la soluzione ai problemi della Juve | ESCLUSIVO

Non solo David, per il momento è un oggetto misterioso anche Lois Openda alla Juventus: parla l’esperto

Non solo Jonathan David. Anche Lois Openda, uno degli ultimi arrivati alla Juventus, non è ancora riuscito ad imporsi nel club bianconero in questo breve inizio di stagione.

Intervenuto al canale Youtube di Calciomercato.it, nel corso di ‘TiAmoCalciomercato’, il Football Match & Performance Analyst Mario Savo ha commentato così il difficile impatto dell’ex Lipsia: “Vlahovic e David sono attaccanti da gioco di Tudor. Openda viene considerato più una seconda punta e ha dei problemi evidenti di ambientamento tattico con il calcio italiano. E al momento è un problema“.

“Il tifoso vuole un gioco spettacolare? Al momento è un pensiero lontano dalla realtà. – ha chiarito Savo – Mi aspetto una Juve molto cinica, con un livello di energia molto alto in campo. Gli attaccanti giusti per il gioco di Tudor ci sono, vanno solo incastrati bene sul campo”.

Juventus, “problema” Openda: le parole in esclusiva

Savo ha poi spiegato le caratteristiche di Vlahovic e David, con il primo più adatto ad un gioco in profondità ed il secondo più ideale contro difese chiuse per dialogare con i compagni.

💣 VLAHOVIC AL BAYERN? 🧐 Dalle caratteristiche di Dusan #Vlahovic al suo possibile futuro lontano dalla #Juventus, con l’Analyst Mario Savo e la nostra direttrice Eleonora Trotta a ‘TiAmoCalciomercato’, sul canale Youtube di https://t.co/00c8BbJXXi 💥 Il bomber serbo è da… pic.twitter.com/eqrBbXKnP7 — calciomercato.it (@calciomercatoit) October 7, 2025

Almeno per il momento invece, per Openda si tratta anche di un problema di collocazione nel modulo di Igor Tudor. L’attaccante belga, arrivato a fine agosto dal Lipsia, è ancora fermo a zero gol e zero assist. Alla ripresa dopo la sosta ci si attende molto anche da lui.