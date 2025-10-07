Atalanta
UFFICIALE: big bianconero ko, ecco quante partite salta

Foto dell'autore

Lungo stop in vista della ripresa del campionato: il comunicato ufficiale del club e i tempi di recupero

Arriva un altro pesante stop in Serie A in vista della ripresa del campionato. La società ha comunicato l’entità dell’infortunio ed i tempi di recupero.

Pallone Serie A
Infortunio serio: il big bianconero fuori per almeno un mese (Foto LaPresse) – calciomercato.it

L’Udinese ha confermato ufficialmente la lesione muscolare di Kristensen: “Udinese Calcio comunica che Thomas Kristensen ha riportato una lesione muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra. L’infortunio sarà valutato settimana per settimana”.

Il difensore bianconero, titolarissimo di Runjaic, si era fermato prima della sfida dell’ultimo weekend contro il Cagliari, dando forfait durante il riscaldamento. Il problema muscolare accusato dal calciatore lo costringerà ad un stop di diverse settimane.

Udinese, lungo stop per Kristensen: i tempi di recupero

Stando alle prime indiscrezioni, il difensore dell’Udinese potrebbe rimanere ai box per almeno 3-4 settimane e c’è il rischio che possa tornare in campo direttamente dopo la prossimo sosta per le Nazionali di novembre.

Kristensen durante una partita
Thomas Kristensen con la maglia dell’Udinese (Foto LaPresse) – calciomercato.it

Come comunicato dal club friulano, l’infortunio sarà comunque valutato settimana per settimana. Kristensen salterà sicuramente le prossime partite contro Cremonese, Udinese, Juventus ed Atalanta. Il bianconero si rivedrà in campo solo a novembre.

