DIRETTA Tutte le notizie di lunedì 6 ottobre LIVE

Su Calciomercato.it., tutte le notizie di oggi dal mondo del calcio: aggiornamenti di calciomercato, sugli effetti delle partite di campionato e le news dalle nazionali
Con lo 0-0 tra Juve e Milan si è completata la sesta giornata, che chiude il primo vero tour de force tra campionato e coppe. Ora la seconda sosta per le nazionali, con le gare per l’Italia contro Estonia e Israele.
Le sfide soprattutto della domenica hanno lasciato in eredità più di qualche interrogativo e riflessione, a partire dalla Fiorentina di Pioli che sprofonda in classifica. E la Juve delude ancora per il gioco espresso.
Italia, oggi il raduno a Coverciano
Il programma della Nazionale prevede entro questa sera alle 23.30 il raduno per tutti i calciatori convocati. Ieri out Politano, dentro invece Spinazzola autore dell’ennesima ottima partita.