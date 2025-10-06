Juve, esonero Tudor?: “Spalletti non è solo. C’è un altro nome”

Il club bianconero è a secco di vittorie da ben cinque gare e Tudor può rischiare il posto: due nomi per sostituirlo

Cinque pareggi consecutivi tra campionato e Champions League e una vittoria che per la Juventus manca ormai dal 13 settembre, ossia dal rocambolesco successo ottenuto in casa contro l’Inter.

L’ultimo pareggio è stato quello contro il Milan. Uno 0-0 che ha confermato come i bianconeri continuino ad essere imbattuti nel corso della stagione, anche se ormai è necessario tornare alla vittoria. Dopo la gara non sono mancate le critiche e nel mirino è finito anche Igor Tudor. Il tecnico bianconero deve tornare a vincere per fare in modo che l’ambiente si ricompatti, ma anche per consolidare la propria posizione in panchina.

Al momento il club non sembra intenzionato a pensare ad un esonero, ma è chiaro che se le vittorie continuassero a non arrivare allora la situazione potrebbe cambiare. E a proposito di un possibile cambio in panchina, nel corso della diretta di JuveLiveOfficial in onda sul canale Twitch con il giornalista Jacopo Galvani si è parlato proprio di un possibile ricambio alla guida del club bianconero.

Galvani a JuveLiveOfficial: “Spalletti e poi Palladino per la panchina”

Galvani, giornalista di milanorossonera.it è intervenuto a poche ore di distanza dalla sfida tra Juventus e Milan e ha rivelato un retroscena di mercato.

“Mi è arrivata questa voce, se ci fosse un esonero di Igor Tudor, allora è pronto Luciano Spalletti e in seconda battuta Raffaele Palladino” ha dichiarato Galvani a ‘JuveLive’. Due profili al momento senza squadra e desiderosi di rilanciarsi. Spalletti è un nome non nuovo, libero dopo la deludente avventura in Nazionale e che sogna un club che gli possa dare una possibilità di rilancio. In questo senso attenzione alla Fiorentina, con la situazione di Stefano Pioli piuttosto in bilico e con il tecnico di Certaldo che rappresenta una sorta di sogno proibito della società viola.

Proprio dalla Fiorentina si è separato alla fine della scorsa stagione Raffaele Palladino, che ben conosce l’ambiente bianconero visti i suoi trascorsi da giocatore. Potrebbe quindi essere lui, tecnico giovane che però tra Monza e Fiorentina ha accumulato esperienza, ad ereditare la panchina della Juventus. Tutto però dipenderà dai prossimi risultati e da quella che sarà la decisione su Tudor.