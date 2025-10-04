“Salto di qualità per entrambe”: Vlahovic dalla Juve al Milan con uno scambio folle

Un’operazione a dir poco clamorosa nel prossimo calciomercato di gennaio

L’approdo di Vlahovic al Milan potrebbe essere stato solo rinviato. A quando? A luglio del 2026, quindi da parametro zero. Ma non si esclude uno scenario diverso, se vogliamo ancor più clamoroso: il serbo in rossonero nel prossimo calciomercato di gennaio.

Su ‘Gazzetta.it’, tra il serio e il faceto, si azzarda una clamorosa idea di scambio tra i due club. Scambio per forza di cose da fare eventualmente nella finestra invernale, visto che il classe 2000 di Belgrado è sempre in scadenza di contratto.

“Juve e Milan, perché non vi scambiate Vlahovic e Ricci? Fareste entrambe il salto di qualità”. Questo il titolo del pezzo firmato da Alessandro Vocalelli, il quale è convinto che “con Vlahovic il Milan farebbe un salto di qualità straordinario, aggiungendo anche in attacco quei chili, quei muscoli, quella potenza che ad esempio ha a centrocampo con Rabiot e Fofana“.

Del resto il Milan già in estate avrebbe voluto prendere Vlahovic (nel mirino dell’Inter per giugno), più in generale un bomber di peso. Infatti verso il gong ha anche provato senza successo uno scambio con la Roma: Santiago Gimenez, che ad Allegri non fa impazzire, in cambio di Dovbyk.

Juve-Milan, Vlahovic in cambio di Ricci: “Giocatore ideale per Tudor”

Ma perché Ricci per la Juve? In primis perché al Milan non sta avendo spazio (appena 61′ in campionato), chiuso da un Modric immortale. E poi perché, secondo l’opinione di Vocalelli, sarebbe “il giocatore ideale, quel palleggiatore che manca a Tudor da sistemare magari in mezzo a Locatelli e Thuram, quella bussola che manca a centrocampo oltre a un rinforzo decisivo anche numerico”.

Ovviamente questo è uno scambio da fantamercato, uno scambio infattibile alla pari visto che Vlahovic è in scadenza mentre Ricci solo qualche mese fa è stato pagato circa 25 milioni di euro.