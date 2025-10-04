Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

“Salto di qualità per entrambe”: Vlahovic dalla Juve al Milan con uno scambio folle

Foto dell'autore

Un’operazione a dir poco clamorosa nel prossimo calciomercato di gennaio

L’approdo di Vlahovic al Milan potrebbe essere stato solo rinviato. A quando? A luglio del 2026, quindi da parametro zero. Ma non si esclude uno scenario diverso, se vogliamo ancor più clamoroso: il serbo in rossonero nel prossimo calciomercato di gennaio.

Vlahovic esulta dopo il gol al Genoa
“Salto di qualità per entrambe”: Vlahovic dalla Juve al Milan con uno scambio folle (LaPresse) – Calciomercato.it

Su ‘Gazzetta.it’, tra il serio e il faceto, si azzarda una clamorosa idea di scambio tra i due club. Scambio per forza di cose da fare eventualmente nella finestra invernale, visto che il classe 2000 di Belgrado è sempre in scadenza di contratto.

“Juve e Milan, perché non vi scambiate Vlahovic e Ricci? Fareste entrambe il salto di qualità”. Questo il titolo del pezzo firmato da Alessandro Vocalelli, il quale è convinto che “con Vlahovic il Milan farebbe un salto di qualità straordinario, aggiungendo anche in attacco quei chili, quei muscoli, quella potenza che ad esempio ha a centrocampo con Rabiot e Fofana“.

Del resto il Milan già in estate avrebbe voluto prendere Vlahovic (nel mirino dell’Inter per giugno), più in generale un bomber di peso. Infatti verso il gong ha anche provato senza successo uno scambio con la Roma: Santiago Gimenez, che ad Allegri non fa impazzire, in cambio di Dovbyk.

Juve-Milan, Vlahovic in cambio di Ricci: “Giocatore ideale per Tudor”

Ricci lascia il campo in favore di Modric
Juve-Milan, Vlahovic in cambio di Ricci: “Giocatore ideale per Tudor” (LaPresse) – Calciomercato.it

Ma perché Ricci per la Juve? In primis perché al Milan non sta avendo spazio (appena 61′ in campionato), chiuso da un Modric immortale. E poi perché, secondo l’opinione di Vocalelli, sarebbe “il giocatore ideale, quel palleggiatore che manca a Tudor da sistemare magari in mezzo a Locatelli e Thuram, quella bussola che manca a centrocampo oltre a un rinforzo decisivo anche numerico”.

Ovviamente questo è uno scambio da fantamercato, uno scambio infattibile alla pari visto che Vlahovic è in scadenza mentre Ricci solo qualche mese fa è stato pagato circa 25 milioni di euro.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie