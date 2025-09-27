Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Scambio con Vlahovic e addio Napoli: la scelta che sblocca la Juve

Foto dell'autore

Affare sull’asse Torino-Manchester nel prossimo calciomercato di gennaio

Lo scambio con Vlahovic a gennaio rappresenterebbe una svolta clamorosa per la Juventus, la quale da un anno e mezzo sta provando a liberarsi del serbo. Non c’è riuscito nemmeno Comolli l’estate scorsa e ora i bianconeri rischiano concretamente di perderlo a costo zero a giugno 2026, quando terminerà il contratto del classe 2000 autore di un grande avvio di stagione.

L'urlo di Vlahovic durante una partita della Juventus
Scambio con Vlahovic e addio Napoli: la scelta che sblocca la Juve (LaPresse) – Calciomercato.it

A suon di gol, 4 in 5 partite senza contare l’assist, il numero 9 ha scalzato David partito coi galloni di titolare. Vlahovic aveva in realtà riconquistato la fiducia di Tudor nel corso della preparazione estiva, con serietà e attaccamento alla causa: insomma, comportandosi da professionista. ll suo piano, però, resta lo stesso: lasciare Torino da svincolato per strappare un ingaggio non troppo inferiore ai 12 milioni netti che gli garantisce la Juve quest’anno.

Il coltello dalla parte del manico ce l’ha Vlahovic, ecco perché il club di Exor ha scarse possibilità di riuscire a incassare qualcosa dalla partenza dell’ex Fiorentina, costato una novantina di milioni nel gennaio 2022 tra bonus e commissioni. Soldi oppure un giocatore, visto che non è tramontata del tutto l’ipotesi di uno scambio nella prossima finestra invernale.

Alla Juve in cambio di Vlahovic: era nel mirino del Napoli di Conte

A tal proposito, Calciomercato.it ha chiesto ai propri followers X quale sarebbe il più vantaggioso per la Juventus. Il meno in assoluto, che ha chiuso col 17,4%, è con Stanisic del Bayern Monaco. Il difensore è stato nel mirino di Comolli e soci nel mercato estivo, così come Andrey Santos: lo scambio col Chelsea è arrivato terzo, con il 21,7% dei voti.

Mainoo esulta dopo un gol col Manchester United
Juve, Vlahovic per Mainoo (LaPresse) – Calciomercato.it

Il sondaggio di Calciomercato.it ha visto trionfare due ipotesi di scambio: Vlahovic all’Atletico Madrid in cambio dell’ex Udinese Molina, obiettivo estivo molto concreto, Vlahovic al Manchester United per Kobbie Mainoo, talentuoso centrocampista inglese che nella scorsa finestra di mercato è stato a lungo nei radar della Roma di Gasperini e, soprattutto, del Napoli di Conte.

Come si evince in alto, i due scambi hanno chiuso con la stessa percentuale di voti, esattamente con il 30,4%.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie