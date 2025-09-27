Scambio con Vlahovic e addio Napoli: la scelta che sblocca la Juve

Affare sull’asse Torino-Manchester nel prossimo calciomercato di gennaio

Lo scambio con Vlahovic a gennaio rappresenterebbe una svolta clamorosa per la Juventus, la quale da un anno e mezzo sta provando a liberarsi del serbo. Non c’è riuscito nemmeno Comolli l’estate scorsa e ora i bianconeri rischiano concretamente di perderlo a costo zero a giugno 2026, quando terminerà il contratto del classe 2000 autore di un grande avvio di stagione.

A suon di gol, 4 in 5 partite senza contare l’assist, il numero 9 ha scalzato David partito coi galloni di titolare. Vlahovic aveva in realtà riconquistato la fiducia di Tudor nel corso della preparazione estiva, con serietà e attaccamento alla causa: insomma, comportandosi da professionista. ll suo piano, però, resta lo stesso: lasciare Torino da svincolato per strappare un ingaggio non troppo inferiore ai 12 milioni netti che gli garantisce la Juve quest’anno.

Il coltello dalla parte del manico ce l’ha Vlahovic, ecco perché il club di Exor ha scarse possibilità di riuscire a incassare qualcosa dalla partenza dell’ex Fiorentina, costato una novantina di milioni nel gennaio 2022 tra bonus e commissioni. Soldi oppure un giocatore, visto che non è tramontata del tutto l’ipotesi di uno scambio nella prossima finestra invernale.

Alla Juve in cambio di Vlahovic: era nel mirino del Napoli di Conte

A tal proposito, Calciomercato.it ha chiesto ai propri followers X quale sarebbe il più vantaggioso per la Juventus. Il meno in assoluto, che ha chiuso col 17,4%, è con Stanisic del Bayern Monaco. Il difensore è stato nel mirino di Comolli e soci nel mercato estivo, così come Andrey Santos: lo scambio col Chelsea è arrivato terzo, con il 21,7% dei voti.

Il sondaggio di Calciomercato.it ha visto trionfare due ipotesi di scambio: Vlahovic all’Atletico Madrid in cambio dell’ex Udinese Molina, obiettivo estivo molto concreto, Vlahovic al Manchester United per Kobbie Mainoo, talentuoso centrocampista inglese che nella scorsa finestra di mercato è stato a lungo nei radar della Roma di Gasperini e, soprattutto, del Napoli di Conte.

📊 MOMENTO SONDAGGIO! La #Juventus potrebbe cedere Dusan #Vlahovic a gennaio per non perderlo a parametro zero in estate: quale sarebbe nel caso lo scambio più vantaggioso per i bianconeri? 🧐 — calciomercato.it (@calciomercatoit) September 26, 2025

Come si evince in alto, i due scambi hanno chiuso con la stessa percentuale di voti, esattamente con il 30,4%.