Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

La Juventus ‘costretta’ a cedere Vlahovic a gennaio? Ecco chi lo sta accompagnano all’uscita

Foto dell'autore

Nonostante un buon inizio di stagione, la situazione del bomber serbo non è cambiata, così come la posizione del club

Impegno decisamente complicato quello che dovrà affrontare la Juventus nella quinta giornata del campionato di Serie A: a Torino arriva l’Atalanta di Ivan Juric, un osso sempre duro.

Vlahovic accompagnato all'uscita da due calciatori della Juve, foto creata con intelligenza artificiale
Vlahovic accompagnato all’uscita (IA) – Calciomercato.it

La squadra di Igor Tudor è reduce dal pareggio, non senza polemiche di Verona e vuole riprendere il cammino, in attesa di Milan-Napoli, in programma domenica sera. Nel frattempo, però, l’allenatore croato dovrà anche decidere chi guiderà l’attacco, reparto dove c’è grande abbondanza.

A Verona, così come contro l’Inter, è partito dal primo minuto Dusan Vlahovic, che però ha realizzato i suoi due gol in campionato entrando dalla panchina. Proprio dove dovrebbe sedersi domani per fare spazio ad uno tra David e Openda.

David e Openda ‘spingono’ Vlahovic via dalla Juve a gennaio

E sono proprio i due nuovi acquisti a spingere, per così dire, il bomber serbo all’addio anticipato, vista anche la scadenza di contratto che resta fissata al 30 giugno 2026. L’investimento fatto da Damien Comolli per gli attaccanti è stato importante e non può essere dilapidato, come successo nel recente passato per esempio con Douglas Luiz e Nico Gonzalez.

Dunque, nonostante Tudor sia libero di fare le scelte che ritiene opportuno, è plausibile che da qui a fine dicembre Vlahovic giochi sempre meno dall’inizio per lasciare spazio ai nuovi. In attesa di proposte valide dalla Premier League che possano convincere l’ex Fiorentina e la Juve a salutarsi con sei mesi di anticipo. Senza rancore.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie