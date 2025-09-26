La Juventus ‘costretta’ a cedere Vlahovic a gennaio? Ecco chi lo sta accompagnano all’uscita

Nonostante un buon inizio di stagione, la situazione del bomber serbo non è cambiata, così come la posizione del club

Impegno decisamente complicato quello che dovrà affrontare la Juventus nella quinta giornata del campionato di Serie A: a Torino arriva l’Atalanta di Ivan Juric, un osso sempre duro.

La squadra di Igor Tudor è reduce dal pareggio, non senza polemiche di Verona e vuole riprendere il cammino, in attesa di Milan-Napoli, in programma domenica sera. Nel frattempo, però, l’allenatore croato dovrà anche decidere chi guiderà l’attacco, reparto dove c’è grande abbondanza.

A Verona, così come contro l’Inter, è partito dal primo minuto Dusan Vlahovic, che però ha realizzato i suoi due gol in campionato entrando dalla panchina. Proprio dove dovrebbe sedersi domani per fare spazio ad uno tra David e Openda.

David e Openda ‘spingono’ Vlahovic via dalla Juve a gennaio

E sono proprio i due nuovi acquisti a spingere, per così dire, il bomber serbo all’addio anticipato, vista anche la scadenza di contratto che resta fissata al 30 giugno 2026. L’investimento fatto da Damien Comolli per gli attaccanti è stato importante e non può essere dilapidato, come successo nel recente passato per esempio con Douglas Luiz e Nico Gonzalez.

Dunque, nonostante Tudor sia libero di fare le scelte che ritiene opportuno, è plausibile che da qui a fine dicembre Vlahovic giochi sempre meno dall’inizio per lasciare spazio ai nuovi. In attesa di proposte valide dalla Premier League che possano convincere l’ex Fiorentina e la Juve a salutarsi con sei mesi di anticipo. Senza rancore.