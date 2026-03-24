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Rinvio del big match, campionato nella bufera: “Richieste dei più potenti”

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Il durissimo comunicato ufficiale del club secondo in classifica

In Ligue 1 è scoppiata una vera e propria bufera dopo che il PSG ha chiesto il rinvio dello scontro al vertice col Lens, fissato per l’11 aprile, in modo da avere più giorni per preparare la doppia supersfida col Liverpool (8 e 14 aprile) valevole per i quarti di Champions.

Luis Enrique allenatore del PSG
Il Psg di Luis Enrique chiede il rinvio della sfida scudetto col Lens (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Il Lens ha risposto picche con un durissimo comunicato ufficiale: “Il 6 marzo è stato definito il programma della partita tra Racing Club de Lens e Paris Saint-Germain, formalizzando un quadro che tutti sono stati poi invitati a rispettare. In uno spirito di responsabilità e moderazione, il Racing Club de Lens ha informato il Paris Saint-Germain, fin dall’inizio, della sua intenzione di non modificare la data.

(…) Ci sembra che si stia diffondendo un sentimento preoccupante – aggiunge il Lens – quello di un campionato francese che viene gradualmente relegato al ruolo di mera variabile da adattare alle esigenze europee di determinate parti”.

Logo e sfondo Lens
Rinvio match col PSG, il Lens dice no: durissimo comunicato ufficiale – Calciomercato.it

Rinvio partita, il Lens dice no al PSG: “Il campionato si adatterebbe alle richieste dei più potenti”

Per il Lens, che ricordiamo è secondo in classifica con appena un punto in meno della formazione di Luis Enrique, “cambiare la data di questa partita oggi significherebbe” rimanere “senza competizioni per 15 giorni”, e poi “giocare partite ogni tre giorni: un ritmo che non corrisponde a quello stabilito all’inizio del campionato.

(…) Ne consegue – conclude il Lens – che il decimo bilancio del campionato dovrebbe adattarsi alle richieste dei più potenti, in nome di interessi che, ovviamente, ora trascendono il quadro nazionale”.

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