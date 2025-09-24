Infortunio Leoni, si teme un lunghissimo stop: gli scenari

Dopo il brutto incidente occorso in campo, per il difensore si teme una lunga assenza dai campi: si attendono gli esami

Una serata che sperava fosse indimenticabile, ma che purtroppo rischierà di ricordare per altri motivi. Giovanni Leoni ha visto il suo esordio col Liverpool durare 81 minuti, prima di uscire dal terreno di gioco per un infortunio al ginocchio apparso subito piuttosto grave. La sensazione, purtroppo, per la dinamica e per l’atteggiamento estremamente sofferente del giocatore, è che Leoni rischi una lunga assenza.

Dopo un contrasto sulla linea laterale, Leoni è finito malamente a terra, lamentandosi da subito e chiedendo l’intervento dei sanitari sbracciandosi, tenendosi il ginocchio e arrivando fino alle lacrime. Immediata la sostituzione con Kerkez, l’uscita dal campo è avvenuta in barella. Non è chiara l’entità effettiva dell’infortunio, che verrà chiarita solamente dopo gli esami di rito. Nel post partita – il Liverpool ha battuto il Southampton per 2-1 in EFL Cup – il tecnico Slot è apparso piuttosto preoccupato, ma non ha saputo dare indicazioni precise, rimandando al verdetto strumentale ufficiale. Se fossero interessati i legamenti, Leoni rischierebbe non solo diversi mesi di stop ma di concludere anticipatamente la stagione.

Infortunio Leoni, il Liverpool pensa a Bremer (e non solo) per gennaio

Il verdetto, atteso nelle prossime ore, sarà cruciale. In caso di uno stop particolarmente prolungato, il Liverpool potrebbe decidere di intervenire nuovamente sul mercato a gennaio. Tornando magari su Bremer, giocatore già seguito in passato.

In Inghilterra, è da un po’ che ritengono che i ‘Reds’ possano riprovarci per il brasiliano. Nel nostro campionato, c’è anche Bastoni che resta nel mirino del Liverpool. Una alternativa potrebbe poi essere il ritorno di fiamma per Guehi, che era stato inseguito fino all’ultimo giorno di mercato estivo.