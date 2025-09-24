Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Infortunio Leoni, si teme un lunghissimo stop: gli scenari

Foto dell'autore

Dopo il brutto incidente occorso in campo, per il difensore si teme una lunga assenza dai campi: si attendono gli esami

Una serata che sperava fosse indimenticabile, ma che purtroppo rischierà di ricordare per altri motivi. Giovanni Leoni ha visto il suo esordio col Liverpool durare 81 minuti, prima di uscire dal terreno di gioco per un infortunio al ginocchio apparso subito piuttosto grave. La sensazione, purtroppo, per la dinamica e per l’atteggiamento estremamente sofferente del giocatore, è che Leoni rischi una lunga assenza.

Giovanni Leoni esce in barella in infortunio
Infortunio Leoni, si teme un lunghissimo stop: gli scenari – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse)

Dopo un contrasto sulla linea laterale, Leoni è finito malamente a terra, lamentandosi da subito e chiedendo l’intervento dei sanitari sbracciandosi, tenendosi il ginocchio e arrivando fino alle lacrime. Immediata la sostituzione con Kerkez, l’uscita dal campo è avvenuta in barella. Non è chiara l’entità effettiva dell’infortunio, che verrà chiarita solamente dopo gli esami di rito. Nel post partita – il Liverpool ha battuto il Southampton per 2-1 in EFL Cup – il tecnico Slot è apparso piuttosto preoccupato, ma non ha saputo dare indicazioni precise, rimandando al verdetto strumentale ufficiale. Se fossero interessati i legamenti, Leoni rischierebbe non solo diversi mesi di stop ma di concludere anticipatamente la stagione.

Infortunio Leoni, il Liverpool pensa a Bremer (e non solo) per gennaio

Il verdetto, atteso nelle prossime ore, sarà cruciale. In caso di uno stop particolarmente prolungato, il Liverpool potrebbe decidere di intervenire nuovamente sul mercato a gennaio. Tornando magari su Bremer, giocatore già seguito in passato.

Bremer
Infortunio Leoni, il Liverpool pensa a Bremer (e non solo) per gennaio – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse)

In Inghilterra, è da un po’ che ritengono che i ‘Reds’ possano riprovarci per il brasiliano. Nel nostro campionato, c’è anche Bastoni che resta nel mirino del Liverpool. Una alternativa potrebbe poi essere il ritorno di fiamma per Guehi, che era stato inseguito fino all’ultimo giorno di mercato estivo.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie