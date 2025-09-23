Nuova minaccia per Bremer: la risposta della Juventus | CM.IT

Il difensore brasiliano è tornato al centro del mondo Juve dopo il lungo infortunio: sul mercato aumentano le pretendenti per l’ex Torino

La Juventus rallenta sul campo del Verona, perdendo il primato in classifica dove rimane soltanto il Napoli a punteggio pieno dopo quattro giornate.

Settimana da montagne russe per la squadra di Igor Tudor, che dopo la girandola di emozioni contro Inter e Borussia Dortmund in Champions League ha frenato al ‘Bentegodi’ nell’ultimo turno di campionato. Nell’occasione ha tirato il fiato Bremer, a riposo dopo gli ultimi impegni ravvicinati.

Tudor e lo staff medico stanno gestendo il rientro del 27enne difensore brasiliano, che prima del ritorno in campo questa estate è rimasto ai box per dieci mesi a causa del grave infortunio al legamento crociato del ginocchio. Bremer ha fornito subito delle prestazioni all’altezza, anche se ancora la condizione non può essere certamente ottimale.

Calciomercato, c’è anche il Bayern su Bremer: per la Juve è incedibile o quasi…

L’ex Torino ha dimostrato comunque tutta la sua importanza per la Juventus grazie al suo rientro in pianta stabile nell’undici titolare, tornando a essere un punto di forza della ‘Vecchia Signora’.

Il brasiliano nel post gara di Verona aveva fatto prendere uno spavento ai tifosi bianconeri accasciandosi a terra dopo le ripetute e la breve seduta al quale si sono sottoposti i panchinari, palesando solo normale stanchezza e affaticamento dopo l’allenamento. Nessun allarme per Bremer, che tornerà a guidare così la retroguardia della Juve nel prossimo match di campionato all’Allianz Stadium contro l’Atalanta. Il pericolo semmai per il nazionale verdeoro arriverebbe dal mercato e dalla corte delle big d’Europa. Non è un mistero infatti il ‘debole’ delle grandi di Premier League per il giocatore, specialmente da parte di Manchester United e Liverpool.

Inoltre, anche il Bayern Monaco in estate potrebbe farsi vivo per il centrale della Juventus come raccolto da Calciomercato.it. Bremer l’anno scorso ha prolungato il contratto fino al 2029, è uno dei pochi incedibili (insieme a Yildiz) alla Continassa e solo un’offerta da capogiro – tra i 70 e gli 80 milioni di euro – farebbe vacillare la dirigenza bianconera.