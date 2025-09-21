Juve e il ‘giallo’ Bremer: cosa è successo davvero a fine partita

La prestazione sottotono, le polemiche arbitrali e le critiche per il gioco: tutto è passato in secondo piano in casa Juventus quando Bremer si è accasciato a terra durante la rifinitura post partita

Quella del 20 settembre è stata una serata storta per i bianconeri, usciti aggrappati a un misero punticino dalla trasferta di Verona e con meno certezze rispetto a prima del fischio d’inizio. Il più grande spauracchio della serata però, paradossalmente, è arrivato dopo il fischio finale.

Come abitudine di molte squadre, dopo un match i giocatori che non sono scesi in campo si fermano a correre, facendo una sgambata mentre i compagni sono negli spogliatoi. Così è successo anche dopo il pareggio col Verona e, tra i giocatori che hanno preso parte alla rifinitura, Gleison Bremer è stato protagonista di un giallo che ha preoccupato lo staff tecnico della Juventus e tutti i suoi tifosi. Ecco cosa è successo davvero durante la rifinitura al termine di Verona-Juve.

Bremer accasciato a terra dopo Verona-Juve: ecco come sta il brasiliano

Le immagini che hanno tenuto col fiato sospeso milioni di tifosi bianconere sono state quelle di Gleison Bremer a terra, circondato dai medici del club, al termine di Verona-Juve.

Igor Tudor ha dato un turno di riposo al brasiliano, che non è sceso in campo durante la partita, ma poi ha svolto una rifinitura a ritmi sostenuti. Mezz’ora di corsa e allunghi, al termine dei quali si è accasciato a terra, facendo subito scattare tutto lo staff medico della Juventus.

La paura dei tifosi è stata scacciata dai primi riscontri dello staff medico bianconero: per il difensore brasiliano si è trattato solamente di stanchezza. Le gambe pesanti erano il motivo per cui è stato tenuto a riposo Bremer e quello che è accaduto al termine del match è stata la conferma sulla bontà della scelta. Ora la Juventus ha una settimana di tempo prima del prossimo impegno in campionato, quando ospiterà l’Atalanta allo Stadium, e al difensore verrà concesso il tempo necessario per recuperare al meglio. Insomma, nessun allarme Bremer dai primi controlli fatti a caldo.