Hanno scelto Bremer, ci risiamo: la Juve trema sul serio

Calciomercato Juventus, dall’Inghilterra trapelano nuovi importanti aggiornamenti sul futuro di Gleison Bremer. Ecco i dettagli

Tra i punti di forza evidenziati dalla Juventus in questo inizio di stagione impossibile non menzionare le risposte confortanti offerte dalla difesa. Oltre alle risposte molto confortanti ottenute da Gatti e Kalulu, Thiago Motta sta capitalizzando anche il grande contributo offerto alla cauda da Gleison Bremer. Il difensore brasiliano, che ha recentemente rinnovato il suo contratto con la ‘Vecchia Signora’ che ora scade nel 2029, è uno dei punti di riferimento attorno ai quali il tecnico italo-brasiliano ha intenzione di far ruotare il proprio progetto tecnico.

Come ammesso dallo stesso management bianconero, nei mesi scorsi la Juve ha rispedito al mittente diverse offerte per il suo gioiello. Acquistato dal Torino per oltre 50 milioni di euro – bonus inclusi – a Bremer è bastato poco tempo per diventare uno dei leader della compagine bianconera. In crescita anche sul profilo tecnico, il brasiliano continua a far parlare di sé. Le ottime prestazioni fornite anche in queste prime settimane che hanno contrassegnato la nuova stagione, infatti, non sono affatto passate inosservate. Accostato in tempi e in modi diversi al Manchester United, il ‘gigante’ di Itapitanga sarebbe ora finito nel mirino del Liverpool. Vista la situazione contrattuale di Van Dijk, infatti, i Reds sono alla ricerca di un nuovo punto di riferimento per il proprio reparto difensivo.

Calciomercato Juventus, dall’Inghilterra: il Liverpool non molla Bremer

A tal proposito arrivano nuovi aggiornamenti dall’Inghilterra. Secondo quanto evidenziato da TEAMtalk, infatti, Bremer sarebbe considerato uno dei candidati ideali sondati dal Liverpool per il ruolo di difensore centrale. Per adesso, però, il club inglese non ha ancora affondato il colpo, limitandosi a tastare il terreno per capire la fattibilità di un’operazione che si preannuncia piuttosto complessa visti i costi dell’affare.

Ecco perché quello del totem della Juventus non è l’unico profilo monitorato con attenzione dal Liverpool. Nella short list del ds Richard Hughes, infatti, figurano anche Goncalo Incacio dello Sporting Cp – legato al club portoghese da una clausola rescissoria dal valore di 60 milioni di euro – Marc Guehi del Crystal Palace e Loic Badé del Siviglia. Il centrale francese, però, così come Bremer ha trovato l’accordo per il rinnovo con il suo club qualche settimana fa. Ragion per cui ai Reds servirà un’offerta irrinunciabile per provare a far saltare il banco. Ad ogni modo, allo stato attuale della situazione, non si segnalano trattative avanzate per nessuno dei profili sopra menzionati. Ci sarà tempo e modo per approfondirne i dossier: scenario in evoluzione.