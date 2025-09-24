Infortunio Buongiorno, stop contro il Milan: l’ipotesi sulla data del rientro

Alessandro Buongiorno si è infortunato in Napoli-Pisa e salterà il big match contro il Milan: ecco quando tornerà a disposizione di Conte

Niente sfida contro il Milan per Alessandro Buongiorno: il difensore del Napoli si ferma per un infortunio muscolare. Il centrale è stato sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una lesione di basso grado all’adduttore lungo della gamba sinistra. In primavera, invece, aveva avuto problemi all’adduttore della coscia destra. Infortuni diversi, in tempi diversi, ma avvenuti in tempi troppo ravvicinati l’uno dall’altro.

Infatti, il calciatore si è operato prima dell’inizio del ritiro estivo, proprio per superare i problemi muscolari che l’hanno tormentato fino al termine della scorsa stagione. Di fatto, Buongiorno non ha disputato le ultime delicate gare che hanno reso il Napoli Campione d’Italia. Dopo 3 partite da titolare in 9 giorni, il giocatore ha alzato nuovamente bandiera bianca. Alessandro era tornato a disposizione in Napoli-Cagliari, con assist decisivo per Anguissa; successivamente è stato schierato titolare contro Fiorentina, Manchester City e proprio il Pisa.

Buongiorno ha già iniziato l’iter riabilitativo e ora fissa una data per il rientro: si spera possa essere a disposizione il 5 ottobre contro il Genoa, ma è più probabile che torni dopo la sosta per la Nazionale. Dunque, anche la convocazione di Gattuso è a forte rischio.

Infortunio Buongiorno: quali partite salta

Il difensore del Napoli non sarà a disposizione di mister Conte per la trasferta già definita come scontro Scudetto con il Milan. Successivamente ci sarà la prima in casa di Champions League, contro lo Sporting Lisbona. Dunque, la data da cerchiare in rosso potrebbe essere domenica 5 ottobre per Napoli-Genoa. Sarà una sfida ardua per lo stesso Buongiorno tornare subito a disposizione.

Quasi certamente, lo staff azzurro metterà in piedi il centrale in vista di Torino-Napoli, di rientro dalla sosta. La sua partita. L’ex granata tornerà all’Olimpico di Torino dai suoi vecchi tifosi. E chiaramente, è in forte discussione anche la sua partecipazione alle gare di qualificazione alla Coppa del Mondo. La Nazionale di Gattuso giocherà contro Estonia e Israele. Due partite da non fallire. Poi a novembre contro la Norvegia di Haaland, che Buongiorno conosce benissimo avendolo affrontato pochi giorni fa. Vedremo le scelte che farà il ct quali saranno, in pieno accordo con giocatore e società.