Milan, Landucci: “L’obiettivo? E’ tenere tranquillo Allegri”

Il Diavolo passa il turno contro il Lecce, il sostituto del tecnico in panchina fa una battuta in vista delle prossime gare

Due gare, due vittorie, in Coppa Italia, per il Milan targato Landucci. Tre, se consideriamo quella di sabato a Udine, anche quella al posto dello squalificato Allegri. Ma il vice del livornese ironizza sulla questione, dopo la gara di stasera con il Lecce, ai microfoni di ‘Sport Mediaset’ nel post partita: “Io ancora in panchina? No, basta così, per le prossime partite torna Allegri, io ne ho fatte abbastanza, ora cerco di tenerlo tranquillo“.

Milan, Landucci: "L'obiettivo? E' tenere tranquillo Allegri" – Calciomercato.it

Il vice allenatore rossonero esprime una certa soddisfazione per l’andamento della gara e in generale per il periodo della squadra, che si sta esprimendo bene in campo: “Obiettivo Champions o scudetto? E’ importante darsi dei traguardi, ma dobbiamo giocare partita dopo partita. Il gruppo è meraviglioso, si è messo a disposizione, lavora bene, a Milanello c’è una bella atmosfera. Dobbiamo rimanere concentrati, continuare a lavorare e a migliorare. E’ questo che deve essere l’obiettivo principale, fare il massimo in ogni partita, lottando su ogni palla, è questo che ci si aspetta dal Milan. Da domani iniziamo a preparare la partita col Napoli, sarà una grande sfida, quelle che tutti vogliono giocare. Li affrontiamo con umiltà, speriamo che sia una bella partita. Sarà importante, ma siamo solo alla quinta giornata“.

Su Gimenez, che è finalmente tornato al gol, ha detto: “Per un attaccante fare gol è sempre importante, le prestazioni c’erano sempre state, era normale che prima o poi dovesse sbloccarsi“.

