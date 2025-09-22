Atalanta
Napoli-Pisa, ancora problemi per Buongiorno e rischia lo stop per il big match

Ancora problemi per Alessandro Buongiorno, costretto all’uscita a dieci minuti dal termine di Napoli-Pisa: infortunio e si teme lo stop

Attorno all’ottantesimo di Napoli-Pisa, Antonio Conte perde il suo pilastro in difesa. E non arrivano buone notizie. Infatti, Alessandro Buongiorno si è seduto sul terreno di gioco e ha chiesto immediatamente l’intervento dello staff sanitario.

Dopo una prima diagnosi, i medici hanno suggerito al mister la sostituzione e di fatto è entrato Juan Jesus. Buongiorno è uscito sulle sue gambe, ma con evidenti. Al termine del match, tramite una nota, il Napoli fa sapere che si tratta di un risentimento alla coscia sinistra. Solo gli esami strumentali potranno dire con certezza di quanti giorni di riposo avrà bisogno. E domenica prossima ci sarà la trasferta a San Siro contro il Milan. Amir Rrahmani sta lentamente recuperando e potrebbe essere a disposizione contro i rossoneri.

L’ex Toro è stato fermo da marzo a fine agosto per problemi di natura muscolare e riabilitazione post operazione. Questa contro il Pisa era solamente la terza da titolare di fila in nove giorni.

