Rocchi all’attacco, Tudor nel mirino: “Così diventa una gazzarra”

Il tecnico bianconero dopo la gara col Verona: “Rigore vergognoso e Orban andava espulso”

“È stata una settimana in cui potevamo fare molto meglio…”. A ‘Open Var’ in onda su ‘Dazn’, Gianluca Rocchi ha ammesso che ci sono stati molti errori arbitrali nell’ultima giornata di Serie A. Allo stesso tempo, però, il designatore degli arbitri di Serie A e B ha invitato ad abbassare i toni.

Nel mirino di Rocchi c’è Igor Tudor, il quale si è lamentato aspramente per il rigore assegnato al Verona sabato scorso tramite review e la mancata espulsione di Orban per la gomitata a Gatti. “Avrei voluto vedere un altro arbitro: il rigore è vergognoso, non vede la palla – le parore del croato – E poi manca un rosso: Orban dà una gomitata in faccia, più rosso di così allora cosa?“.

“La dinamica non rende punibile il braccio di Joao Mario, il giocatore va per colpire di testa e la palla spiovente gli colpisce sul braccio. Errata on field review. Nel caso di Orban, sarebbe stato giusto dare il rosso: il giocatore guarda l’avversario, rosso da dare in campo, Var e Avar hanno trattato il caso troppo velocemente”, commenta Rocchi dando ragione allo stesso Tudor, per poi criticare l’atteggiamento e le parole dell’allenatore bianconero nel post gara:

“Vorrei che fossero usati termini corretti, usare toni eccessivi non è il caso: chiedo collaborazione, sennò diventa una gazzarra. C’è stato un allenatore che ha subìto un rigore all’ultimo minuto (il riferimento è a Vieira in Bologna-Genoa, ndr) ed è stato espulso, tuttavia i toni sono stati normali”.

Napoli-Pisa, episodio Leris-De Bruyne: “Il braccio in appoggio non è mai punibile, in attacco come in difesa”

Nella nostra moviola (video sopra) abbiamo parlato anche di Inter-Sassuolo, dalla trattenuta di Frattesi a Matic passando per il possibile rosso a Dimarco, mentre Rocchi ha infine analizzato gli episodi del discusso Napoli-Pisa.

Su tutti il pestone di De Bruyne ai danni di Leris, che il Var giudica non punibile col rigore perché “prima c’è un fallo di mano dell’attaccante nerazzurro”. Come spiega però il designatore, “il braccio in appoggio non è mai punibile, in attacco come in difesa”.

🤬 “Imbarazzante. Era rigore per noi, fallo di mano?”: #Gilardino incredulo dopo la decisione dell’arbitro di non assegnare il calcio di rigore al Pisa. Cosa è successo? Step on foot di #DeBruyne ai danni di Leris in area di rigore. L’arbitro viene richiamato al VAR, ma non… pic.twitter.com/It5KzONvct — calciomercato.it (@calciomercatoit) September 22, 2025

A suo avviso “Var e Avar si fanno fuorviare da una slow-motion. Se il giocatore del Pisa avesse segnato, allora sarebbe stato annullato. Qui, corretta on-field-review ma era calcio di rigore per il pestone. Rigore per braccio di Beukema? In campo è stata presa la decisione giusta: Il braccio è già aperto, non in modo naturale, c’è la deviazione ma il difendente fa se stesso più grande”.