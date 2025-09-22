Atalanta
Napoli-Pisa, rigore clamoroso non dato ai nerazzurri: la reazione di Gilardino non vista in TV

La decisione del direttore di gara sorprende: il tecnico dei toscani non ci sta

Il match del Maradona tra Napoli e Pisa chiude la quarta giornata del campionato di Serie A. Per gli azzurri un’occasione per volare in vetta alla classifica da soli, per i toscani la possibilità di cercare una storica vittoria in Serie A.

Napoli-Pisa, lamentele di Gilardino per il mancato rigore concesso (LaPresse) – Calciomercato.it

E subito un episodio ha scaldato gli animi. Dopo solo dieci minuti, Leris è caduto in area di rigore azzurra dopo un intervento di De Bruyne. Il direttore di gara aveva inizialmente fischiato la punizione, ma il contatto era invece in area. Il Var ha richiamato l’arbitro Crezzini per una review al monitor. Oltre al contatto però al direttore di gara è stato fatto notare un tocco di mano. Leris era infatti entrato in scivolata in un contrasto con Spinazzola: al momento della scivolata dell’algerino, lo stesso numero 7 nerazzurro ha toccato il pallone con la mano, anche se in maniera del tutto involontaria, con il braccio appoggiato al terreno. Da lì Crezzini ha fischiato un calcio di punizione per i padroni di casa.

Una decisione che però ha destato parecchie polemiche, oltre che grande incredulità sulla panchina nerazzurra: “Imbarazzante. Era rigore per noi, fallo di mano?” le parole di Alberto Gilardino. E contro la decisione del direttore di gara anche i pareri degli esperti. “Il tocco di braccio di Leris non è punibile, perché non si muove minimamente” ha commentato l’ex arbitro Luca Marelli in diretta a ‘DAZN’. Una scelta dunque che susciterà polemiche, in un turno che già ha visto discussi episodi arbitrali, in particolare nella sfida tra Verona e Juventus.

