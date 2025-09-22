Rigore e rosso contro l’Inter, Rocchi ‘frena’ Tudor: la moviola di Serie A

Tanti errori arbitrali nel week end di campionato: Rapuano e il Var Aureliano verso la sospensione. Giusta espulsione nel derby di Roma

In attesa del monday night tra Napoli e Pisa, la quarta giornata di Serie A ha già regalato tantissimi episodi da moviola, con diversi arbitri che potevano fare meglio. Nel posticipo tra Inter e Sassuolo, gli ospiti reclamano un calcio di rigore per una trattenuta di Frattesi su Matic: la maglia in effetti è tirata ma per pochi istanti, con il mediano neroverde che va a terra solo dopo aver sbagliato il controllo.

Per l’arbitro Marinelli non è sufficiente e con l’intensità che va valutata in campo, il Var giustamente resta silente. Sbaglia invece il fischietto di Tivoli a non comminare il secondo giallo a Dimarco all’ultimo secondo: condotta antisportiva per perdita di tempo e poco importa che la prima ammonizione era stata un po’ severa.

Errore anche di Bonacina in Fiorentina-Como: il contatto tra Nicolussi Caviglia e Perrone – ammesso che sia falloso – arriva fuori area. Overrule del Var che trasforma il rigore in punizione dal limite. Male anche Colombo in Torino-Atalanta: l’intervento di Ahanor su Adams sembra più da rosso che da giallo per DOGSO, ma non viene nemmeno fischiato fallo.

Verona-Juve, per Rocchi ok il rigore. Ma Rapuano e Aureliano saranno fermati

Per quanto riguarda gli anticipi del sabato, invece, due episodi chiave in Verona-Juventus. Il tocco di mano di Joao Mario viene punito con il rigore dopo On Field Review: Tudor si è lamentato molto, ma (come si legge sul ‘Corriere dello Sport’) per il designatore Rocchi la decisione è corretta perché il braccio è fuori dalla figura e il pallone arriva da lontano, quindi non si può parlare di pallone inaspettato.

Grave invece l’errore di Rapuano in campo e del Var Aureliano che non puniscono Orban con l’espulsione per la gomitata inferta a Gatti. Si tratta di condotta violenta come da Regola 12: “un calciatore che, in mancanza di contesa per il pallone, colpisce deliberatamente con le mani o le braccia un avversario […] sulla testa o sul volto è colpevole di condotta violenta“.

Due curiosità in Udinese-Milan: Rabiot è in fuorigioco geografico sul primo gol di Pulisic, ma per l’arbitro non interferisce nell’azione. Sulla rete di Fofana, invece, ci sarebbe fallo da rigore di Karlstrom su Pulisic. Infine il derby della Capitale: non è punibile il tocco di mano di Ndicka su cross di Guendouzi (braccia dietro la schiena). Corretto il rosso a Belahyane per il brutto fallo su Koné.