Inter, 30 milioni con scambio: Milan e Juve sono avvertite | CM.IT

Probabile un cambio della guardia all’Inter in vista della prossima estate: le mosse della dirigenza nerazzurra

L’Inter respira e torna a vincere anche in campionato dopo il blitz in Champions League nella tana dell’Ajax.

Cristian Chivu ritrova il successo dopo le due sconfitte di fila contro Udinese e Juventus, anche se il finale di partita con il Sassuolo non è certamente piaciuto al tecnico rumeno. L’Inter sul 2-0 non aveva rischiato praticamente nulla, mentre è andata in sofferenza dopo la rete di Cheddira.

Berardi ha spaventato nel recupero i nerazzurri e tutto San Siro con una conclusione da fuori, trovando però la risposta puntuale di Josep Martinez. Lo spagnolo è stato uno dei migliori nelle fila dei padroni di casa e ha risposto presente alla chiamata di Chivu.

Inter, Martinez risponde presente: le gerarchie tra i pali

Prima presenza da titolare in stagione e con il nuovo allenatore in panchina per il portiere ex Genoa, che tra i pali per l’occasione ha sostituito il titolare Sommer.

Chance sfruttata nel migliore dei modi da Martinez, che ha mostrato la propria affidabilità a difesa della porta interista. Lo stesso Chivu a fine partita in conferenza stampa ha voluto comunque fare chiarezza sul ‘dualismo’ con Sommer: “Yann resta il nostro numero uno, Pepo però avrà molto spazio ed è giusto che sia così“. Ovviamente serviranno altri test a Martinez per dare le necessarie garanzie tra presente e futuro, con l’Inter che la prossima stagione potrebbe consegnare i galloni da titolare al 27enne spagnolo visto il probabile addio di Sommer, che è in scadenza di contratto.

Calciomercato Inter, le mosse per il colpo Caprile

Saranno mesi decisivi quindi sul fronte portiere e l’Inter rifletterebbe sulla possibilità di affidarsi a un altro numero uno da affiancare a Martinez.

Un profilo che ha catturato l’attenzione della dirigenza di Viale della Liberazione è sicuramente Caprile, negli ultimi mesi sotto la lente dei nerazzurri come anticipatovi nei giorni scorsi da Calciomercato.it. Gli ottimi uffici con il Cagliari (come dimostra anche l’operazione Esposito) aiuterebbero nel caso Ausilio e Marotta, anche se il prezzo dell’ex Napoli (che piace inoltre alle altre big Milan e Juve) è destinato a lievitare rispetto alla valutazione attuale da 20 milioni di euro.

Il cartellino di Caprile in estate potrebbe salire quindi intorno ai 30 milioni e l’Inter per abbassare la parte cash valuterebbe l’opportunità di inserire anche un giovane e una contropartita. Lavori in corso ad Appiano Gentile per il cambio di guardia…