L’Inter si prepara all’addio di Sommer: sfida a Juve e Milan per l’erede | CM.IT

Il portiere svizzero, in discussione dopo il ko contro la Juventus, è destinato all’addio la prossima estate. C’è un profilo in Serie A che stuzzica la dirigenza nerazzurra

Pomeriggio da dimenticare per l’Inter, ma soprattutto per Yann Sommer dopo la cocente sconfitta dell’Allianz Stadium nel Derby d’Italia contro la Juventus.

Lo svizzero ha sulla coscienza un paio di gol dei bianconeri, specialmente sul missile dalla distanza di Adzic che ha deciso la contesa in pieno recupero. L’esperto portiere è parso in ritardo anche sulla velenosa conclusione di Yildiz nel primo tempo e in generale non ha dato la necessaria sicurezza a un reparto già in palese difficoltà.

Ovviamente la nuova battuta d’arresto di Torino non può essere circoscritta solo alla prestazione negativa di Sommer, ma il rendimento dell’ex Bayern Monaco ha fatto scattare un ulteriore campanello d’allarme in una squadra ancora alla ricerca di una sua identità dopo il ribaltone in panchina.

Inter, Chivu pronto a (ri)lanciare Martinez tra i pali

Mai come adesso Sommer è in bilico e potrebbe presto perdere il posto da titolare in favore di ‘Pepo’ Martinez, che scalpita a caccia di un’occasione tra i pali nerazzurri.

Lo spagnolo ha avuto poche possibilità con Simone Inzaghi e adesso punta al sorpasso nei confronti di Sommer. La chance per Martinez potrebbe già arrivare mercoledì all’esordio stagionale in Champions League in casa dell’Ajax, con Chivu che sta riflettendo sul possibile avvicendamento a difesa della porta interista. C’è la sensazione che tra la trasferta di Amsterdam e la gara interna col Sassuolo ci sarà spazio per il classe ’98, anche per testare la sua affidabilità tra presente e futuro. Sommer è in scadenza di contratto e nell’estate 2026 molto probabilmente saluterà l’Inter.

Calciomercato Inter, Caprile osservato speciale per sostituire Sommer

Chivu e la dirigenza saranno quindi attenti ai segnali che lancerà Martinez e valuteranno il suo rendimento anche in vista del cambio di guardia definitivo nella prossima stagione.

Per rimpiazzare Sommer si entrerà nel merito più avanti, anche se l’Inter negli ultimi tempi sta seguendo con particolare attenzione la crescita di Elia Caprile. L’attuale portiere del Cagliari è sotto la lente d’ingrandimento dei dirigenti nerazzurri e nelle scorse settimane ci sono stati dei contatti con il suo agente come raccolto da Calciomercato.it. L’ex Napoli è stato riscattato dai sardi per 8 milioni di euro e anche in questo avvio di campionato sta dimostrando tutto il suo valore. L’Inter – sfumato il sogno Donnarumma – vorrebbe puntare su un profilo che dia ovviamente le necessarie garanzie ma anche di prospettiva, con Caprile che ha attirato inoltre l’interesse delle rivali Juventus e Milan.

Insieme all’estremo difensore del Cagliari occhio pure al gradimento di Ausilio e Marotta per Carnesecchi, anche se come dimostra la ‘telenovela’ Lookman non sarà facile eventualmente trattare con l’Atalanta.