PAGELLE E TABELLINO JUVENTUS-INTER 4-3: Yildiz trascinante, incubo Sommer

Voti, top e flop del Derby d’Italia dell’Allianz Stadium, valevole per la terza giornata del campionato di Serie A. Match pirotecnico e pieno di emozioni: nel recupero decide il baby Adzic

Come sulle montagne russe e un finale di partita da infarto. Juventus-Inter non delude le attese: alla fine la spuntano i bianconeri, grazie al sigillo del giovanissimo Adzic.

Il Derby d’Italia lo decide probabilmente l’uomo meno atteso: Adzic entra dalla panchina con la Juve sotto e con un potente destro da fuori regala tre punti quasi insperati alla squadra di Tudor. Grande complicità nell’occasione da parte di Sommer, non esente da colpe anche sulla rete di Yildiz.

Pomeriggio da incubo per lo svizzero, al pari di Barella e Lautaro Martinez bocciati da Chivu. Un rinato Calhanoglu non basta all’Inter, mentre nella Juventus a incantare è il solito Yildiz.

Le pagelle di Juve-Inter: Adzic l’eroe che non ti aspetti

JUVENTUS

TOP Juventus: Yildiz 8– Trascinante fin dal primo minuto, sempre qualitativo nelle giocate e determinante nella manovra offensiva bianconera. Prestazione impreziosita da una gemma dalla distanza, con cui ha portato momentaneamente la Juve in vantaggio.

FLOP Juventus – Koopmeieners 5 – Doveva essere l’ago della bilancia, l’uomo cardine per gli equilibri di questa sfida e ha sbagliato tanto, troppo. Un’altra occasione persa per l’olandese

Di Gregorio 5,5

Gatti 5,5 (79′ David SV)

Bremer 6

Kelly 6,5

Kalulu 5,5

Locatelli 6 (73′ Adzic 7,5)

Thuram 6,5

McKennie 6 (79′ Joao Mario SV)

Koopmeiners 5 (73′ Cabal 6)

(73′ Cabal 6) Yildiz 8

Vlahovic 5,5 (76′ Openda 6)

All. Tudor 6,5

INTER

TOP Inter: Calhanoglu 7,5 – Rinasce dopo un periodo assai turbolento tra campo e mercato. Nel primo tempo sorprende Di Gregorio, mentre nella ripresa inventa la rete del 2-2 con un destro d’alta scuola. È l’unica notizia positiva della serata per Chivu e per l’Inter, beffata nel recupero dal baby Adzic.

FLOP Inter: Sommer 3 – Il protagonista in negativo dell’Allianz Stadium e che consegna un’incredibile vittoria alla Juve. Incerto e in ritardo sul 2-1 firmato da Yildiz, la combina ancora più grossa nel finale su Adzic, ‘bucando’ goffamente l’intervento sulla conclusione da fuori del montenegrino. Così non ci siamo: colpevole.

Sommer 3

Akanji 4,5

Acerbi 5

Bastoni 5

Dumfries 5,5 (77′ Darmian 5,5)

Barella 4 (64′ Zielinski 4,5)

Calhanoglu 7,5 (82′ Sucic SV)

(82′ Sucic SV) Mkhitaryan 6

Carlos Augusto 6 (64′ Dimarco 6)

Thuram 6,5

Lautaro Martinez 4,5 (64′ Bonny 5)

All. Chivu 5

Arbitro: Colombo 5,5

Serie A, il tabellino di Juventus-Inter: Calhanoglu non basta, Thuram risponde a… Thuram

Succede di tutto nel Derby d’Italia tra Juventus e Inter. Alla fine della giostra ha ragione Tudor che pesca il jolly Adzic dalla panchina. Chivu si lecca le ferite e scivola già a -6 in classifica dai bianconeri.

JUVENTUS-INTER 4-3

14′ Kelly (J); 29 e 66′ Calhanoglu (I); 39′ Yildiz (J); 76′ M.Thuram (I); 83′ K.Thuram (J); 91′ Adzic (J)

Juventus (3-5-2): Di Gregorio; Gatti (79′ David), Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli (73′ Adzic), Thuram, McKennie (79′ Joao Mario); Koopmeiners (73′ Cabal), Yildiz; Vlahovic (73′ Openda). A disposizione: Perin, Pinsoglio, Rugani, Kostic. Allenatore: Tudor

Inter (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries (77′ Darmian), Barella (64′ Zielinski), Calhanoglu (82′ Sucic SV), Mkhitaryan, Carlos Augusto (64′ Dimarco); Thuram, Lautaro Martinez (64′ Bonny). A disposizione: Martinez, Di Gennaro, De Vrij, Bisseck, Luis Henrique, Diouf, Frattesi, Esposito. Allenatore: Chivu

Arbitro: Colombo (sez. Como)

VAR: Mazzoleni

Ammoniti: Koopmeiners (J), Locatelli (J), Mkhitaryan (I)

Espulsi: –

Note: recupero 1′ e 6′, spettatori 41.664 (2099 nel settore ospiti) per il big match dell’Allianz Stadium.