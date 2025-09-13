Lautaro e Barella fuori: Chivu dà la scossa e cambia l’Inter

L’allenatore nerazzurro stravolge in corso d’opera la squadra nella ripresa: fuori i due big, tra i peggiori in campo

Scelta forte quella di Cristian Chivu, che sotto di un gol toglie a metà ripresa due senatori del calibro di Lautaro Martinez e Barella.

Triplo cambio (insieme all’uscita di Carlos Augusto) che porta subito i suoi frutti, con la rete del 2-2 siglata ancora da Calhanoglu. Lautaro e Barella sono usciti visibilmente delusi dal campo, senza gesti di stizza però nei confronti dell’allenatore prima di accomodarsi in panchina e seguire il resto della gara.

Chivu ha voluto dare una scossa alla squadra togliendo dal campo due big come il capitano e il nazionale azzurro, decisamente sottotono nel pomeriggio dell’Allianz Stadium.

Niente tridente per recuperare il risultato per il tecnico rumeno, con Lautaro Martinez che ha pagato anche le fatiche con l’Argentina e il volo intercontinentale per tornare a Milano a ridosso del match. Prosegue invece il momento negativo di Barella, con un inizio di stagione tutto in salita per l’ex Cagliari.

Chivu ribalta l’Inter in corso d’opera e i cambi danno ragione all’allenatore rumeno, che grazie alla prodezza di Calhanoglu (doppietta e riscatto per il turco) e il guizzo di Thuram ha ribaltato in pochi minuti la contesa. Poco dopo il 3-3 di un pirotecnico Juventus-Inter.