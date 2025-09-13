Sgarbo Vlahovic e colpaccio Ederson: scontro totale tra Juve e Inter

La storica rivalità non si ferma al terreno di gioco: il Derby d’Italia si accende anche sul mercato

La Serie A torna col botto: c’è un prelibatissimo Juventus-Inter che catalizzerà l’attenzione degli appassionati nel weekend di campionato.

I bianconeri sono a punteggio pieno in classifica, mentre i vicecampioni d’Italia arrivano al big match dell’Allianz Stadium dopo il fragoroso tonfo casalingo prima della sosta contro l’Udinese. Chivu è tentato nel buttare subito nella mischia Akanji, mentre Tudor potrebbe rilanciare Koopmeiners dal primo minuto viste le non perfette condizioni fisiche di Conceicao.

L’allenatore bianconero sembra accantonare quindi dall’inizio l’idea del doppio centravanti con Vlahovic al fianco di Jonathan David. Il serbo è destinato ancora a partire dalla panchina, dopo un’estate travagliata e che alla fine ha portato il bomber di Belgrado alla permanenza con la ‘Vecchia Signora’.

Juventus-Inter, il Derby d’Italia va oltre il campo: 10 duelli sul mercato

L’addio tra Vlahovic e la Juve sembra però solo rimandato di un anno, con il numero nove che punta ad andare in scadenza e trovare una nuova sistemazione a parametro zero.

Sull’ex Fiorentina come vi abbiamo raccontato c’è l’ombra dell’Inter, mentre alla Continassa un osservato speciale resta Frattesi. Il centrocampista della Nazionale ha la stima di Chivu e tratta il rinnovo con i nerazzurri, ma per un’offerta congrua potrebbe cambiare maglia la prossima estate. Il Derby d’Italia si accende così anche sul mercato, dove sono diversi gli obiettivi in comune tra le due dirigenze. In primis Ederson, individuato dall’Inter come l’erede di Calhanoglu in mezzo al campo e profilo molto apprezzato anche da Comolli alla Juventus.

Non è da escludere nel 2026 un duello per il brasiliano, così come per Castro in caso di partenze eccellenti in attacco. Il gioiello del Bologna piace da tempo alla dirigenza interista, mentre in bianconero andrebbe a rimpiazzare Vlahovic. Per la difesa invece occhio a Koulierakis, 21enne greco che si sta mettendo in evidenza al Wolfsburg.

La lista inoltre potrebbe allungarsi con altri profili monitorati sull’asse Milano-Torino: da Dodò a Zirkzee, passando per Caprile, Gila e Bernabé. Campo e mercato, Derby d’Italia infinito tra Juventus e Inter.