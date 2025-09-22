Chivu bacchetta l’Inter: “Dovevamo chiuderla prima”. Poi fa chiarezza su Sommer-Martinez

L’Inter piega il Sassuolo nel posticipo di campionato: le dichiarazioni in conferenza stampa di Cristian Chivu

L’Inter ritrova il sorriso anche in campionato dopo la vittoria per 2-1 contro il Sassuolo. Dimarco trascina i nerazzurri, che nel finale rischiano sulle invenzioni di Berardi.

Alla fine Cristian Chivu tira un sospiro di sollievo e torna a muovere la classifica dopo due sconfitte consecutive: “Dovevamo chiuderla prima, ma bisogna anche saper soffrire e noi lo abbiamo fatto. Sono felice della prestazione dei ragazzi dal punto di vista qualitativo“, esordisce l’allenatore rumeno in conferenza stampa.

Chivu prosegue nella sua analisi: “Ogni volta ci sono sempre delle piccole cose da aggiustare, però non bisogna stravolgere la squadra. Non voglio e non dobbiamo mettere in difficoltà il reparto difensivo”.

Inter-Sassuolo, Chivu in conferenza stampa: “Il titolare è Sommer, Sucic mi dà garanzie”

Oggi dal primo minuto è toccato a Martinez tra i pali, con lo spagnolo che ha dato le giuste risposte rimpiazzando Sommer: “Con loro sono stato chiaro da subito, il portiere titolare è Yann. Pepo però avrà molte opportunità ed è giusto così”.

🗣️ #Inter – #Chivu in conferenza: “Dovevamo chiuderla prima, ma bisogna anche saper soffrire e noi lo abbiamo fatto. Sono felice della prestazione dei ragazzi dal punto di vista qualitativo” #InterSassuolo 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/JL9M5TNOdn — Giorgio Musso (@GiokerMusso) September 21, 2025

Chivu infine elogia Sucic, autore di un’ottima prova e dell’assist per la rete di Dimarco: “Si è calato subito nella nuova realtà. È ancora giovane, deve mettere un po’ di forza, ma gli alti e bassi a questa età sono normali. È un giocatore come mi da garanzie”.