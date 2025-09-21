PAGELLE E TABELLINO INTER-SASSUOLO 2-1: pendolino Dimarco, Dumfries scarico

Voti, top e flop della sfida di San Siro valevole per la quarta giornata del campionato di Serie A. I nerazzurri di Chivu tornano a vincere dopo due sconfitte

Con un pizzico di sofferenza nel finale, l’Inter ritrova il sorriso anche in campionato dopo il successo in Champions contro l’Ajax.

Sassuolo regolato 2-1 nel surreale clima di San Siro, con la protesta ancora della curva contro la società. In campo è Dimarco a trascinare l’Inter: il canterano apre le mercature sull’assist al bacio di Sucic, mentre nella ripresa il raddoppio arriva grazie all’autorete di Muharemovic che devia la conclusione di Carlos Augusto.

Il Sassuolo però non molla è nel finale trova il guizzo del neo-entrato Cheddira, servito magistralmente dal solito Berardi. Il numero dieci ospite fa tremare il Meazza dalla distanza, trovando però pronto Martinez. Al fischio finale Chivu e il pubblico nerazzurro possono tirare così un sospiro di sollievo.

Le pagelle di Inter-Sassuolo: assist al bacio per Sucic, Berardi illumina

INTER

TOP: Dimarco 7,5 – Ritorna a comandare sulla corsia mancina, come ai vecchi tempi. Propositivo e sempre nel vivo dell’azione, sfrutta al meglio il cioccolatino scartatogli da Sucic. Nel finale sfiora anche la doppietta: pendolino.

FLOP: Dumfries 5 – Se Dimarco marca la differenza, dall’altro lato non va in scena la versione migliore dell’olandese volante. Manca di continuità nei suoi blitz offensivi, a inizio ripresa servito da Barella spreca malamente il 2-0 facendosi murare da Muric. Prende un colpo nel primo tempo ed esce zoppicante: scarico.

Martinez 6,5

Akanji 5,5

Acerbi 6

Carlos Augusto 7

Dumfries 5 (64′ Luis Henrique 6)

(64′ Luis Henrique 6) Barella 6,5

Calhanoglu 6 (64′ Frattesi 6)

Sucic 7

Dimarco 7,5

Thuram 6 (64′ Lautaro Martinez 6)

Pio Esposito 6 (77′ Bonny SV)

All. Chivu 6,5

SASSUOLO

TOP: Berardi 7 – È la bestia nera dell’Inter al Meazza e lascia come al solito il segno con l’assist delizioso per il subentrante Cheddira. Il più pericoloso dei suoi, spaventa Martinez anche in un concitato recupero. Faro e guida del Sassuolo.

FLOP: Pinamonti 5 – L’ex della sfida era uno dei più attesi, però non la striscia quasi mai nella prima ora di gioco. Chiuso nella morsa di Acerbi e Akanji, nella ripresa ha la palla buona ma colpisce troppo centralmente, permettendo a Martinez di rifugiarsi in corner. Ancora rimandato all’esame San Siro.

Muric 6,5

Coulibaly 5 (92′ Pierini SV)

Idzes 5,5

Muharemovic 5

Doig 6

Vranckx 5,5 (68′ Volpato 5,5)

Matic 5,5

Kone 6,5(68′ Thorstvedt 5,5)

Berardi 7

Pinamonti 5 (78′ Cheddira 6,5)

(78′ Cheddira 6,5) Lauriente 6 (68′ Fadera 5,5)

All. Grosso 5,5

Arbitro: Marinelli 6,5

Serie A, il tabellino di Inter-Sassuolo: Chivu torna alla vittoria in campionato

L’Inter dopo due sconfitte torna a vincere anche in campionato. Dimarco e Carlos Augusto (che provoca l’autogol di Muharemovic) stendono il Sassuolo, con Chivu che rischia solo nel finale dopo la rete di Cheddira. I nerazzurri non incantano, ma trovano un successo fondamentale per recuperare terreno in classifica.

INTER-SASSUOLO 2-1

14′ Dimarco (I); 81′ Carlos Augusto (I); 84′ Cheddira (S)

Inter (3-5-2): Martinez; Akanji, Acerbi, Augusto; Dumfries (64′ Luis Henrique), Barella, Calhanoglu (64′ Frattesi), Sucic, Dimarco; Thuram (64′ Lautaro Martinez), Esposito (77′ Bonny). A disposizione: Sommer, Di Gennaro, De Vrij, Bastoni, Bisseck, Darmian, Palacios, Zielinski, Diouf, Mkhitaryan. Allenatore: Chivu

Sassuolo (4-3-3): Muric; Coulibaly, Idzes, Muharemovic, Doig; Vranckx (68′ Volpato), Matic, Kone (68′ Thorstvedt); Berardi, Pinamonti (78′ Cheddira), Lauriente (68′ Fadera). A disposizione: Turati, Satalino, Romagna, Candé, Odenthal, Boloca, Lipani, Iannoni, Pierini, Moro. Allenatore: Grosso

Arbitro: Marinelli (sez. Tivoli)

VAR: Pezzuto

Ammoniti: Calhanoglu (I), Dimarco (I)

Espulsi: –

Note: recupero 2′ e 6′; presenti 68.852 spettatori (233 nel settore ospiti) per il match del Meazza.