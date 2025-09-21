Curva Nord contro l’Inter: striscione polemico, si cita anche Chivu

La Curva Nord dell’Inter si scaglia contro la dirigenza e cita le parole di Chivu: ecco che cosa sta succedendo

L’Inter si appresta a giocare contro il Sassuolo in un clima non disteso: a San Siro mancano gli ultras, con curve deserte o molto silenziosi come accaduto nei primi match disputati. C’è una protesta in atto.

Infatti, a causa dello scandalo esploso tra i gruppi organizzati di Inter e Milan, entrambe le società hanno deciso di tagliare i ponti con le tifoserie più calde per evitare problemi con la giustizia sportiva. Non sono più ben visti gli ultras a San Siro, per entrambe le sponde. E di conseguenza, San Siro è diventato quasi spettrale. Poco caldo. Insomma, persino Cristian Chivu è intervenuto sull’argomento.

Infatti, il tecnico alla vigilia del match ha ricordato che il gruppo nerazzurro ha bisogno di “sostegno, certezze e una Curva che incoraggi la squadra”. Attualmente manca proprio questo fattore. La risposta della Curva Nord non si è fatta attendere. A poche ore dall’inizio di Inter-Sassuolo è apparso uno striscione fuori San Siro, in cui si chiede alla dirigenza un cambio di mentalità.

“Hanno bisogno di una curva che li sostenga. Società, questa è mentalità“, si legge sul lenzuolo gigante proteso a pochi passi dallo stadio. Marotta e Ausilio non possono ignorare. Il problema c’è e l’ha evidenziato anche Chivu, che prima di essere allenatore è stato anche calciatore e sa quanto sia importante avere la curva al proprio fianco.