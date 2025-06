Condanne arrivate: il verdetto per Inter e Milan sul caso ultras

Cosa ha deciso il Tribunale di Milano nel processo con rito abbreviato

Per l’inchiesta ultras, che ha portato all’azzeramento dei vertici delle Curve di Inter e Milan, sono arrivate le condanne: 16 in tutto tra capi ultrà e sodali nel processo con rito abbreviato.

Dieci anni ad Andrea Beretta, uno dei capi della Curva Nord e autore dell’omicidio di Bellocco. Stessa pena comminata a Luca Lucci, boss della Curva Sud e imputato come mandante del tentato omicidio dell’ultrà milanista Enzo Anghinelli nonché di associazione per delinquere

Non solo condanne. Come riporta ‘calcioefinanza.it’, il Tribunale di Milano ha anche riconosciuto dei risarcimenti per danni patrimoniali e di immagine. Al processo si erano costituiti parti civile i due club, Inter e Milan, oltre alla Serie A.

Stando alla fonte sopracitata, alla Lega è stata riconosciuta “una provvisionale immediatamente esecutiva di 20mila euro”, mentre alle due società milanesi un risarcimento da “50mila euro” a testa. “Il resto dei risarcimenti – si legge in conclusione – in sede civile con le cause”.

Caso ultras, patteggiamento per Inzaghi e Calhanoglu: le decisioni della Procura FIGC

Sul piano sportivo, ricordiamo, Inter e Milan avevano patteggiato: per i nerazzurri squalificati un turno – che scontarono con il Verona – Simone Inzaghi e Hakan Calhanoglu. Entrambi per aver violato l’art 4 (lealtà, probità e correttezza relativa ai comportamenti dei tesserati) e l’art. 25 comma 10 (divieto di avere rapporti con esponenti di gruppi che non facciano parte di associazioni convenzionate con le società).

All’Inter inflitta una multa da 70 mila euro, per responsabilità oggettiva su cinque posizioni. Al Milan da 30 mila per responsabilità oggettiva, ma su tre posizioni. Poi: