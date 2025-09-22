Atalanta
Inter, ‘aiutino’ Dimarco e polemiche: “Campionato falsato”

Il laterale nerazzurro protagonista del match vinto contro il Sassuolo e non solo per il gol che ha aperto le marcature a San Siro

L’Inter torna a sorridere anche in campionato dopo il blitz esterno in Champions League nella tana dell’Ajax. La squadra di Chivu si mette alle spalle i ko con Udinese e Juventus, conquistando tre punti fondamentali contro il Sassuolo nel clima surreale di San Siro.

Dimarco scatena i social dopo Inter-Sassuolo
Dimarco ritrova la gamba di un tempo e trascina i nerazzurri, mentre nella ripresa è l’autogol di Muharemovic provocato dal tiro di Carlos Augusto a portare i padroni di casa al raddoppio. Nel finale Cheddira e Berardi spaventano il Meazza, ma l’Inter tiene botta e porta a casa una vittoria preziosissima.

Al centro della ribalta c’è Federico Dimarco e non solo per l’ottima prestazione con gol nella sfida del Meazza. Il canterano è stato il migliore in campo nella sfida contro il Sassuolo, ma nel recupero ha scatenato anche le polemiche sui social per aver lanciato in tribuna il pallone a gioco fermo e rallentato la ripresa degli emiliani.

Inter-Sassuolo, polemiche nel caldissimo recupero: Dimarco bersaglio dei social

Dimarco era già ammonito e regolamento alla mano ha rischiato grosso perché il secondo giallo avrebbe portato all’espulsione.

Dimarco, protagonista di Inter-Sassuolo
Fa discutere quindi sui social l’episodio che vede protagonista Dimarco nel finale di partita, con l’arbitro Marinelli che finisce sotto accusa per il convulso recupero della sfida tra Inter e Sassuolo.

