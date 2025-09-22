Inter, ‘aiutino’ Dimarco e polemiche: “Campionato falsato”

Il laterale nerazzurro protagonista del match vinto contro il Sassuolo e non solo per il gol che ha aperto le marcature a San Siro

L’Inter torna a sorridere anche in campionato dopo il blitz esterno in Champions League nella tana dell’Ajax. La squadra di Chivu si mette alle spalle i ko con Udinese e Juventus, conquistando tre punti fondamentali contro il Sassuolo nel clima surreale di San Siro.

Dimarco ritrova la gamba di un tempo e trascina i nerazzurri, mentre nella ripresa è l’autogol di Muharemovic provocato dal tiro di Carlos Augusto a portare i padroni di casa al raddoppio. Nel finale Cheddira e Berardi spaventano il Meazza, ma l’Inter tiene botta e porta a casa una vittoria preziosissima.

Al centro della ribalta c’è Federico Dimarco e non solo per l’ottima prestazione con gol nella sfida del Meazza. Il canterano è stato il migliore in campo nella sfida contro il Sassuolo, ma nel recupero ha scatenato anche le polemiche sui social per aver lanciato in tribuna il pallone a gioco fermo e rallentato la ripresa degli emiliani.

Inter-Sassuolo, polemiche nel caldissimo recupero: Dimarco bersaglio dei social

Dimarco era già ammonito e regolamento alla mano ha rischiato grosso perché il secondo giallo avrebbe portato all’espulsione.

E’ sempre aiutino Inter. Di Marco (già ammonito) calcia la palla in curva a gioco fermo . Giallo sarebbe automatico e quindi rosso. Nulla…. l’ arbitro scorda il cartellino nella tasca. Situazione uguale alla finale di coppa Italia 3 anni fa con un altro giocarore Inter. — AntonelloAngelini 🇮🇹 (@AntonelloAng) September 22, 2025

A 20 secondi dalla fine Dimarco, già ammonito, prima strattona il giocatore del Sassuolo, poi calcia via la palla. Manca la seconda ammonizione che falsa campionato e Fantacalcio. pic.twitter.com/H3Fb0UCsSM — Average Juventino Guy (@AJG_Official) September 21, 2025

Dimarco già ammonito calcia il pallone per allontanarlo, il regolamento dice che bisogna ammonire il giocatore, Dimarco era già ammonito e quindi espulso, ma non è stato ammonito, eppure la pirateria uccide il calcio — El Mich ⚪️⚫️ (@ElMich88) September 21, 2025

Dimarco ammonito butta via il pallone, tutto ok dalla regia — Pietro Michieletto (@pietromichi) September 21, 2025

Dimarco già ammonito cintura un giocatore del Sassuolo e butta la palla in curva.

L’arbitro ovviamente si tappa tutte e due gli occhi.#MarottaLeague #InterSassuolo — FMCR (@FMCROfficial) September 21, 2025

Dimarco meritava il secondo giallo per aver buttato via il pallone a gioco interrotto. Regola IFAB Legge 12: Ritardare la ripresa del gioco con un gesto come questo è punibile con ammonizione, e in caso di giallo pregresso porta all’espulsionehttps://t.co/791Jxviz08 —  CRUIJFF DEI BALCANI ❤🖤☮ هيرنانديزيان+مالديني☮ (@GiancarloMazz18) September 22, 2025

Manca il secondo giallo per Di Marco. Secondo l’arbitro non ha caricato il tiro. pic.twitter.com/1b7mAE0F4T — 𝕯𝖊𝖆𝖉𝖕𝖔𝖔𝖗 נј 🦓 𝕏 ㉦ (@DeadpoorJuve) September 22, 2025

Fa discutere quindi sui social l’episodio che vede protagonista Dimarco nel finale di partita, con l’arbitro Marinelli che finisce sotto accusa per il convulso recupero della sfida tra Inter e Sassuolo.