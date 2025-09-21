Inter, silenzio a cori per Chivu: c’è un’esclusione che fa discutere

Clima particolare a San Siro per la sfida di campionato contro il Sassuolo: il tecnico acclamato, diverse le novità di formazione
L’Inter ospita il Sassuolo a San Siro e cerca di svoltare anche in campionato dopo il bel successo in Champions League all’esordio stagionale contro l’Ajax.
I nerazzurri arrivano alla sfida dopo due sconfitte consecutive con Udinese e Juventus nel Derby d’Italia di Torino, con l’obiettivo di ritrovare il successo anche in Serie A e non perdere ulteriore terreno in classifica. Non c’è però il tutto esaurito al Meazza come spesso succede per le gare casalinghe dell’Inter, con un clima surreale allo stadio per la protesta della curva nerazzurra.
Gli applausi e i cori prima del match sono tutti per Cristian Chivu, acclamatissimo dagli ultrà interisti che poi restano in silenzio nella prima parte di gara.
Inter, ancora fuori Frattesi: gli scenari sul futuro
Le novità contro il Sassuolo nello scacchiere del tecnico rumeno non mancano, ad iniziare dall’esordio stagionale tra i pali di ‘Pepo’ Martinez. Prima panchina per Sommer, che si era comunque riscattato in Champions contro l’Ajax. In avanti invece, considerando un Lautaro Martinez non ancora al meglio della condizione fisica, c’è la conferma del baby Pio Esposito che è staro tra i protagonisti mercoledì in coppa.
Tirano il fiato (almeno inizialmente) anche Bastoni e Mkhitaryan, con Chivu che rilancia Sucic a centrocampo. Il croato (protagonista sul vantaggio firmato Dimarco) viene preferito nel ballottaggio in mediana a Frattesi, che rimane ancora fuori contro la sua ex squadra. Il nazionale azzurro continua ad avere poco spazio nonostante la stima di Chivu e l’apertura della dirigenza per il rinnovo contrattuale oltre il 2028.
Se Frattesi continuasse a non avere il minutaggio sperato, gli scenari potrebbero però ribaltarsi e portare a un addio nelle prossime finestre di mercato.