UFFICIALE, salta il match di domenica sera: ecco quando si gioca

Salta il match serale di campionato della domenica sera: tutto rinviato a lunedì, ecco il motivo e il nuovo orario

Imprevisti e riprogrammazione. Il calendario del campionato subisce un cambiamento importante, con il big match della domenica sera posticipato ad un nuovo giorno e un nuovo orario.

Mentre in Premier League si gioca Arsenal-Manchester City, in Bundesliga c’è Borussia Dortmund-Wolfsburg, in LaLiga gioca il Barcellona che sfida il Getafe e in Serie A il big match serale è Inter-Sassuolo. Ma in Francia la partita di punta della giornata di Ligue1 deve necessariamente essere posticipata. Niente Marsiglia-PSG, salta il Classique.

Marsiglia-PSG rinviata: si gioca mentre a Parigi c’è la consegna del Pallone d’Oro

L’OM avrebbe dovuto ospitare al Velodrome oggi il Paris Saint-Germain. Ma la partita valida per la quinta giornata di campionato salta a causa del maltempo. Infatti, la città di Marsiglia è colpita da abbondanti piogge nel corso di tutta la giornata e per tutta la serata. Giocare questa sera avrebbe provocato molti disagi e non sarebbe stato neanche giusto per i tifosi.

Ad ogni modo, la Ligue1 ha deciso già quando disputare Marsiglia-PSG. Il nuovo orario è stato già ufficializzato: si gioca lunedì 22 settembre alle ore 20. Un rinvio di 24 ore. Proprio in contemporanea all’evento tanto atteso per la consegna del Pallone d’Oro.

Tra l’altro, Dembele del PSG è uno dei favoriti per la conquista del premio tanto ambito, ma già avrebbe saltato il match contro il Marsiglia a causa di un infortunio. Il giocatore potrebbe quindi restare a Parigi, mentre i suoi compagni saranno in campo a Marsiglia. Non sarà l’unico assente. Infatti, Luis Enrique deve fare a meno anche di Doué, Joao Neves e Barcola, che ha accusato un fastidio muscolare proprio nella rifinitura di ieri.

L’Olympique de Marseille di De Zerbi ha bisogno di una vittoria dopo i due successi e le due sconfitte accumulate nelle prime quattro giornate. Oltretutto, in settimana ha subito la prima sconfitta in Champions League contro il Real Madrid, in un match che ha destato molte polemiche.

