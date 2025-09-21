Da Inzaghi a Chivu, non è cambiato nulla: addio all’Inter a gennaio

C’era e c’è poco spazio per lui: l’ipotesi cessione può tornare d’attualità fra quattro mesi

Da Inzaghi a Chivu, il suo status non è cambiato: riserva era e riserva è rimasto. Per questo l’addio, sfiorato a gennaio e l’estate scorsa, potrebbe essere stato soltanto rimandato al prossimo calciomercato invernale.

“Non è mai semplice tornare per chi la preparazione l’ha saltata come Davide, ma allenandosi ogni giorno qualche minuto, col ritmo di questo calendario, avrà spazio pure lui”. Così Chivu su Frattesi nella conferenza stampa di vigilia della delicata sfida col Sassuolo.

La mezz’ala è stato fuori per quasi tutta l’estate a causa dell’operazione all’ernia, ma non è solo per questo motivo che fin qui ha giocato appena venti minuti, peraltro tutti mercoledì sera in Champions contro l’Ajax.

Con la conferma del 3-5-2, dopo che per due mesi si è parlato di passaggio al 3-4-2-1 con l’arrivo di Lookman e/o di un mediano come Kone, lo spazio per il numero 16 è praticamente rimasto identico a quello della gestione Inzaghi: ristretto, anzi ristrettissimo dato che tutt’ora Barella è un intoccabile e che a sinistra Mkhitaryan gode ancora di grande stima.

All’armeno si è poi aggiunto Sucic, senza dimenticare che Chivu stima molto Zielinski. Morale della favola, anche quest’anno Frattesi rischia di giocare poco, perlomeno dall’inizio. Da quando è all’Inter, cioè dall’estate 2023, il classe ’99 ha:

Disputato 90 partite, di cui 60 in Serie A;

Segnato 15 gol;

Fornito 9 assist;

Vinto 2 trofei, Scudetto incluso.

Frattesi potrebbe partire a gennaio: Premier opzione concreta

Se da qui ai prossimi mesi le cose non dovessero cambiare, ecco che a gennaio Frattesi potrebbe tornare a chiedere – sempre attraverso il suo agente Beppe Riso – di essere ceduto. Difficile, per non dire impossibile un trasferimento in un’altra big italiana, eventualmente la pista più plausibile sarebbe quella rappresentata dalla Premier.

In Inghilterra piace a diversi club, soprattutto al Newcastle. I ‘Magpies’ hanno fatto un tentativo a fine mercato scorso che l’Inter ha respinto visto che la formula proposta non garantiva l’obbligo di riscatto. La valutazione reale di Frattesi si attesta sui 30 milioni.