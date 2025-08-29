Inter, cessione last minute di Frattesi: ecco cosa sta succedendo

Il centrocampista della Nazionale italiana nel mirino di un club di Champions: ecco la richiesta di Marotta per il suo cartellino

Mercato dell’Inter chiuso? Così sembrava, almeno a giudicare dalle parole del presidente Beppe Marotta a margine del sorteggio della fase a campionato di Champions League. Soprattutto in entrata, sebbene in molti si aspettassero almeno un colpo in difesa. In uscita invece si sta cercando di perfezionare la cessione di Taremi, mentre Palacios potrebbe restare fino a gennaio. A scompigliare le carte potrebbe essere a sorpresa Davide Frattesi.

Attualmente fermo ai box dopo l’operazione di ernia dello scorso 10 luglio, il centrocampista della Nazionale italiana dovrebbe tornare a disposizione di Cristian Chivu proprio dopo la sosta per le gare di qualificazioni ai Mondiali, quando i meneghini faranno visita alla Juventus nel derby d’Italia. Ma il suo nome è tornato a circolare prepotentemente anche in ottica calciomercato a poco più di tre giorni dal gong della chiusura della sessione estiva.

A bussare alle porte dell’Inter è stato nuovamente il Newcastle, che in queste ore si sta rendendo grande protagonista sul mercato con l’acquisto del centravanti tedesco Woltemade dallo Stoccarda per 90 milioni di euro. Ma i Magpies vogliono fare anche un colpo in mediana per affrontare al meglio Premier e Champions League. Ecco perché stanno facendo un nuovo tentativo per Frattesi: secondo quanto appreso dalla nostra redazione, i nerazzurri lo farebbero partire solo a fronte di un’offerta irrinunciabile. Il suo cartellino viene valutato sempre tra i 35 e i 40 milioni di euro.