Presente Juve, futuro lontano dall’Italia: Vlahovic ha scelto la nuova destinazione

Il centravanti serbo ancora decisivo dalla panchina: ad oggi è difficile però una permanenza alla Juventus e in Serie A

Alla fine è rimasto alla Juventus e adesso fa le fortune di Igor Tudor. Dusan Vlahovic ha cambiato le sorti dei bianconeri nell’ultimo match di Champions League contro il Borussia Dortmund, ritrovando anche l’amore dell’Allianz Stadium.

Il centravanti ha trasformato i fischi dei mesi scorsi in applausi, incidendo come non mai finora per l’economia dei risultati della ‘Vecchia Signora’. Gol pesanti e decisivi in questo avvio di stagione (già 4, equamente divisi nelle due competizioni), oltre all’assist finale per Kelly nel folle pareggio contro il Borussia.

Vlahovic si è ripreso la Juve nel momento probabilmente più difficile della sua avventura a Torino e sta scalando nuovamente le gerarchie di Tudor nell’attacco bianconero. Il serbo è infallibile da subentrato e cambia la partita quando si alza dalla panchina.

Calciomercato Juventus, addio o rinnovo per Vlahovic? Il serbo strizza l’occhio alla Spagna

Una riserva di lusso, con Vlahovic che fino a qualche settimana fa sembrava vicino all’addio e ai saluti con la Juventus. Complice il contratto in scadenza nel 2026 e la volontà dei bianconeri di non perderlo a parametro zero.

Il numero nove ha però rifiutato tutte le destinazioni, con l’obiettivo di portare a termine il contratto con la ‘Vecchia Signora’ e a giugno scegliere da svincolato la nuova destinazione. A meno che non cambi lo scenario con la dirigenza bianconera, che prossimamente potrebbe riallacciare i contatti con l’agente Ristic per capire i margini di manovra di un eventuale rinnovo. Prolungamento che adesso resta lontano, considerando le richieste economiche di Vlahovic che attualmente pesa oltre 23 milioni lordi d’ingaggio alla Juve. L’ex Fiorentina punta a uno stipendio vicino alla doppia cifra anche in futuro e se non abbassare le preteste è da escludere una sua permanenza a Torino e in Serie A in generale, con l’Inter vicina sulla situazione del bomber di Belgrado.

Si farebbe largo così l’ipotesi estero, dove Vlahovic preferirebbe l’approdo in Spagna rispetto a un’avventura in Premier League. Il Barcellona nei mesi scorsi ha effettuato dei sondaggi per l’attaccante, che piace inoltre anche al ‘Cholo’ Simeone in casa Atletico Madrid. Per il momento però il presente si chiama Juventus e non sono esclusi altri colpi di scena sulla telenovela Vlahovic.