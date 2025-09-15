Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Inter, il problema non è Chivu: “Fatti due gravissimi errori”

Foto dell'autore

I vice campioni d’Italia si leccano le ferite, analisi sugli sbagli commessi dal club al di là della posizione dell’allenatore

La stagione dell’Inter è iniziata decisamente in salita, molto più di quanto si potesse immaginare. Due sconfitte in tre giornate di campionato, uno score molto al di sotto delle attese. Inter che non partiva così male da 14 anni, dalla brevissima parentesi Gasperini in panchina, nel lontano settembre 2011.

Cristian Chivu
Inter, il problema non è Chivu: “Fatti due gravissimi errori” – Calciomercato.it (fonte: © Ansa)

Dopo il ko sorprendente con l’Udinese, è arrivato quello con la Juventus. Dolorosissimo per il modo in cui è maturato, il 3-4 dello Stadium fa male perché arrivato quando pareva che la squadra di Chivu fosse in controllo della situazione. Un duro colpo, dal quale però bisogna rialzarsi prontamente. L’incontro tra dirigenza, staff e squadra ha avuto la finalità di raccogliere e riordinare le idee, in vista di un debutto in Champions contro l’Ajax che a questo punto non si può sbagliare.

Nonostante le due sconfitte di fila, essendo all’inizio dell’annata, la società tutela la posizione di Chivu in panchina. Ma il vero problema non sembra essere l’allenatore romeno.

“L’Inter ha sottovalutato il problema Sommer, c’erano tutti i segnali”: la stoccata di Ravezzani

Dopo la partita di Torino, Sommer sembra destinato a perdere il posto. Le responsabilità del portiere svizzero sui gol di Yildiz e Adzic sono evidenti. Ma secondo il direttore di ‘Telelombardia’ Fabio Ravezzani all’Inter avrebbero potuto prevederlo.

Yann Sommer
“L’Inter ha sottovalutato il problema Sommer, c’erano tutti i segnali”: la stoccata di Ravezzani – Calciomercato.it (fonte: © Lapresse)

“C’erano tutti i prodromi per il crollo verticale di Sommer – ha argomentato Ravezzani sul suo profilo ‘X’ – L’Inter ha commesso il gravissimo errore di sottovalutare il problema e non di testare a sufficienza Martinez“. La società può solo, a questo punto, correre ai ripari in prospettiva. Come raccontato da Calciomercato.it, l’Inter si prepara a sfidare Juventus e Milan per Caprile. Le prossime settimane e i prossimi mesi saranno già caldi dal punto di vista del mercato.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie