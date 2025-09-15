Inter, partenza flop in campionato: mai così male da 14 anni, ricordate chi era l’allenatore?

I nerazzurri sono partiti molto male in questa Serie A, segnando un record negativo negli ultimi anni quando la stagione fu maledetta

La partenza dell’Inter in questa stagione si conferma pessima, anche a livello di numeri e di record storico. La squadra del neo allenatore Chivu è incappata nella seconda sconfitta in tre partite, traducendo con 3 punti in classifica. L’esordio col Torino era stato roboante e sembrava che dopo la serataccia di Monaco col PSG e il Mondiale per Club assai opaco tutto stesse tornando alla normalità.

La realtà delle gare successive ha detto altro: prima il ko interno con l’Udinese che ha evidenziato problemi nella gestione mentale del risultato visto che era andata in vantaggio. Questione confermata anche nel match di sabato contro la Juventus: prima sotto, brava a rimontare con Calhanoglu e Thuram fino al 3-2 a una manciata di minuti dal termine. Poi il crollo tra il gol di Thuram e la sassata di Adzic nel recupero. L’ambiente Inter in questo momento è tutt’altro che tranquillo, a poche ore tra l’altro dal debutto in Champions League contro l’Ajax mercoledì sera ad Amsterdam.

Inter, negli ultimi 14 anni solo Gasperini ha fatto peggio di Chivu

Al centro delle polemiche è finito Marcus Thuram per le risate col fratello dopo il 4-3 juventino, ma anche altri singoli come Sommer. E ovviamente l’allenatore Cristian Chivu, con qualcuno che addirittura invoca già un cambio in panchina, con una suggestione chiamata Mourinho. Praticamente impossibile ora, anche se i numeri parlano di un record negativo segnato in queste prime tre partite.

Tre punti nelle prime tre giornate di campionato è il peggior dato dell’Inter dal 2011/12. Una stagione in cui partì in panchina Gian Piero Gasperini, esonerato proprio dopo la terza partita di Serie A: 1 solo punto collezionato contro Palermo (3-4), Roma (0-0) e Novara (1-3). Una serie che però faceva il paio con la sconfitta nel derby in Supercoppa Italiana col Milan e pure il ko col Trabzonspor in Champions League. Un disastro, insomma, che portò la dirigenza a chiamare subito Claudio Ranieri, poi sostituito di nuovo con Andrea Stramaccioni.

L’Inter poi concluse il campionato al sesto posto con 58 punti, qualificandosi ai preliminati di Europa League. Dopo quel campionato i nerazzurri non hanno mai più messo insieme meno di 4 punti nelle prime 3 partite di campionato. Nel 2012/13 sono stati 6, poi 7 nel 2013/14, 5 nel 2014/15, 9 nel 2015/16, 4 nel 2016/17, 9 nel 2017/18, 4 nel 2018/19, 9 nel 2019/20, 7 nel 2020/21, 7 nel 2021/22, 6 nel 2022/23, 9 nel 2023/24 e infine 7 lo scorso anno. Mai così male quindi da 14 anni, anche stavolta l’Inter si trova in un momento di transizione e di ripartenza, ma la situazione è comunque profondamente diversa. E la rosa più forte. Non ci sono comunque ad ora avvisaglie di ribaltoni come quelli del 2011.