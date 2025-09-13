Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Marcus Thuram se la ride col fratello, scoppia il caso: “Fotografia dei problemi dell’Inter”

Foto dell'autore

Il siparietto che ha coinvolto Marcus e Khephren non è affatto passato inosservata: la reazione ha fatto subito il giro del web

Pur tenendo in mano le redini del gioco per porzioni importanti della partita, l’Inter esce con zero punti anche dalla trasferta di Torino contro la Juventus. Il tutto nonostante la reazione rabbiosa con la quale i nerazzurri erano riusciti a rispondere per ben due volte al vantaggio degli uomini di Tudor, portandosi anche sul 2-3.

Khephren Thuram marcato da Marcus
Thuram se la ride col fratello, è subito caos: “Fotografia dei problemi dell’Inter” (LaPresse) – Calciomercato.it

Uno dei migliori in campo tra le file dei vice Campioni d’Europa è stato sicuramente Marcus Thuram. Prima di siglare la rete del momentaneo sorpasso con un preciso colpo di testa, l’attaccante francese aveva giganteggiato nell’area di rigore della Juventus in occasione del gol del pareggio, garantendo non solo fisicità ma anche un attacco costante della profondità.

Ironia della sorte, nell’incrocio con il fratello, Marcus ha condiviso il tabellino proprio con Khephren, con il quale ha parlato e scherzato in alcune circostanze nel corso del match. In particolare, a far ‘mormorare’ il popolo nerazzurro è stata la risata con cui il bomber dell’Inter, in compagnia del fratello, ha accompagnato l’attesa della decisione del VAR dopo il gol di Adzic.

Juventus-Inter, Thuram e quella ‘risata’: monta subito la polemica

Curioso ‘siparietto’ che non è passato inosservato sui social e non solo. Giovanni Capuano – ad esempio – ha rintracciato nella reazione di Thuram – avuta anche per stemperare la tensione – uno degli specchi delle difficoltà riscontrate dall’Inter in questo inizio di stagione. Come detto, però, non è stato il solo Capuano a prendere posizione sull’episodio:

In conferenza stampa Chivu ha comunque stemperato ogni possibile polemica: “Non ho visto cosa sia successo, non so il contesto, smettiamo di fare polemiche. Queste cose non fanno bene al mondo del calcio: parliamo di ciò che si è visto”.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie