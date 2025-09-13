Marcus Thuram se la ride col fratello, scoppia il caso: “Fotografia dei problemi dell’Inter”

Il siparietto che ha coinvolto Marcus e Khephren non è affatto passato inosservata: la reazione ha fatto subito il giro del web

Pur tenendo in mano le redini del gioco per porzioni importanti della partita, l’Inter esce con zero punti anche dalla trasferta di Torino contro la Juventus. Il tutto nonostante la reazione rabbiosa con la quale i nerazzurri erano riusciti a rispondere per ben due volte al vantaggio degli uomini di Tudor, portandosi anche sul 2-3.

Uno dei migliori in campo tra le file dei vice Campioni d’Europa è stato sicuramente Marcus Thuram. Prima di siglare la rete del momentaneo sorpasso con un preciso colpo di testa, l’attaccante francese aveva giganteggiato nell’area di rigore della Juventus in occasione del gol del pareggio, garantendo non solo fisicità ma anche un attacco costante della profondità.

Ironia della sorte, nell’incrocio con il fratello, Marcus ha condiviso il tabellino proprio con Khephren, con il quale ha parlato e scherzato in alcune circostanze nel corso del match. In particolare, a far ‘mormorare’ il popolo nerazzurro è stata la risata con cui il bomber dell’Inter, in compagnia del fratello, ha accompagnato l’attesa della decisione del VAR dopo il gol di Adzic.

Juventus-Inter, Thuram e quella ‘risata’: monta subito la polemica

Curioso ‘siparietto’ che non è passato inosservato sui social e non solo. Giovanni Capuano – ad esempio – ha rintracciato nella reazione di Thuram – avuta anche per stemperare la tensione – uno degli specchi delle difficoltà riscontrate dall’Inter in questo inizio di stagione. Come detto, però, non è stato il solo Capuano a prendere posizione sull’episodio:

#Thuram che ride dopo aver preso gol al minuto 91 è una delle fotografie dei problemi dell’#Inter. L’altro è che ha preso gol ad ogni occasione della #Juventus che non ha mai abbassato la tensione (semmai il baricentro) e si è meritata la vittoria pescando da una panchina… pic.twitter.com/u3T0qNfVSA — Giovanni Capuano (@capuanogio) September 13, 2025

Thuram atteggiamento pessimo. Segni alla Juve e non esulti perché c’è tuo fratello? Ma che senso ha? — Marco Giallino (@Marco_Giallino) September 13, 2025

Se volete potete cederlo alla Juve, verrebbe accolto a braccia aperte! — Stefano Zannoni (@graaf63) September 13, 2025

Problemi che c’erano anche l’anno scorso. E ovviamente cos’hanno fatto? Hanno confermato tutti — Il Cinico 🪱 (@Cinico_) September 13, 2025

Marcus tifa Juve 😉 — Bianca Nero (@BiancaNero7) September 13, 2025

Prima non festeggia quando segna poi ride sul 4-3….incredibile — Alberto interista (@AlbertoLeone79) September 13, 2025

In conferenza stampa Chivu ha comunque stemperato ogni possibile polemica: “Non ho visto cosa sia successo, non so il contesto, smettiamo di fare polemiche. Queste cose non fanno bene al mondo del calcio: parliamo di ciò che si è visto”.