Caos Thuram, Chivu sbotta in conferenza: “Basta fare polemiche”

Inter beffata nel Derby d’Italia contro la Juventus: le parole in conferenza stampa dell’allenatore bianconero dopo il match dell’Allianz Stadium

Sconfitta bruciante per l’Inter nel catino dell’Allianz Stadium contro la Juventus. I nerazzurri ribaltano la situazione grazie a un super Calhanoglu e Thuram, ma alla fine escono con un pugno di mosche in mano dal Derby d’Italia.

Secondo ko consecutivo per i nerazzurri in campionato, dopo il tonfo prima della sosta contro l’Udinese. Cristian Chivu è visibilmente deluso e amareggiato in conferenza stampa: “La squadra ha dominato dal primo minuto, abbiamo fatto la partita, anche se certi momenti dovevamo gestirli meglio. Servirà più lucidità e pragmatismo nel finale di gara”, esordisce il tecnico nerazzurro davanti ai giornalisti.

Sulle scorie della finale di Monaco poi sbotta: “La Champions non c’entra niente, sono passati 5 mesi, adesso basta. Tutto quello che è accaduto l’anno scorso lo hanno dimenticato e me lo dimostrano ogni giorno. Da quando sono in Italia, non ho mai visto una prestazione così da parte dell’Inter in casa della Juve”.

Su un possibile cambio di modulo viste le difficoltà di questo inizio di stagione: “Dobbiamo pensare a vincere le partite. In certe occasioni dobbiamo essere più concreti, non dobbiamo vergognarci ogni tanto di buttare il pallone in tribuna”.

Juve-Inter, Carlos Augusto: “Sappiamo come uscire da questo momento”

Chivu si sofferma anche sull’atteggiamento (e il sorriso) di Marcus Thuram col fratello Khephren dopo il 4-3 della Juventus, che ha scatenato la reazione dei tifosi nerazzurri: “Non ho visto, non so cosa sia successo. Non so il contesto, smettiamo di fare polemiche. Queste cose non fanno bene al mondo del calcio. Parliamo di quello che si è visto”, conclude Chivu.

In conferenza stampa dopo Chivu è intervenuto anche Carlos Augusto: “Siamo un grande gruppo, gli ultimi anni dimostrano cos’è capace di fare questa squadra. C’è tanta esperienza e sappiamo come uscire da certi momenti. Dobbiamo reagire già mercoledì in Champions: servono due vittorie nelle prossime partite” spiega il laterale brasiliano.

Sul malcontento dei tifosi: “Stiamo lavorando davvero tanto per tornare a vincere, siamo l’Inter e sappiamo che dobbiamo fare meglio. Possiamo fare una grande stagione”.