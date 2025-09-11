Vlahovic, svolta Juve a sorpresa: scambio anti Inter a gennaio

Operazione clamorosa in Premier League nella prossima finestra di calciomercato

Vlahovic ha iniziato alla grande – 2 gol nelle prime due giornate – quella che sarà la sua ultima stagione con la maglia della Juventus. L’addio ai bianconeri a giugno 2026, quando scadrà il suo contratto, è pressoché certo.

Nel calciomercato estivo appena finito il serbo ha rifiutato tutto: l’obiettivo è scegliersi con calma la prossima destinazione e strappare un contratto non troppo inferiore all’attuale (12 milioni di ingaggio, 8 di base), oltre a un ricco bonus alla firma e a commissioni sostanziose.

Il classe 2000 di Belgrado ambisce a trasferirsi in Spagna o Inghilterra, nello specifico in un top club europeo. Il suo sogno non può che essere il Barcellona, che avrà bisogno di un erede del ‘vecchietto’ Lewandowski. Manovre già in corso…

Naturalmente Vlahovic stuzzica non poco anche le altre big di Serie A, dal Milan che ci ha provato nella finestra estiva all’Inter che affronterà da avversario sabato ore 18 all’Allianz Stadium di Torino. Come scritto da Calciomercato.it:

“Marotta e Ausilio guardano con attenzione agli scenari su Vlahovic e hanno già sondato la disponibilità del giocatore per un possibile trasferimento in nerazzurro da svincolato tra un anno. L’Inter sarebbe disposta a offrire un ingaggio importante: intorno agli 8 milioni netti tra parte fissa e bonus…“.

L’arrivo di Vlahovic in nerazzurro sarebbe legato alla partenza di Marcus Thuram, ma questo è ora uno scenario prettamente teorico.

Vlahovic all’Arsenal in cambio di Gabriel Jesus

La Juve non ha comunque abbandonato la prospettiva di guadagnare ancora qualcosa dall’addio del suo numero 9. Qualcosa in denaro oppure un calciatore, meglio ancora se un altro attaccante di pari livello.

In tal senso è riemersa la possibilità di un’operazione in Premier nel prossimo mercato di gennaio: Vlahovic per Gabriel Jesus.

In UK sono sicuri, l’Arsenal punta a disfarsi di Gabriel Jesus nella ventura sessione di riparazione. Il brasiliano, che rientrerà solo a fine novembre dall’operazione al legamento crociato, è legato ai ‘Gunners’ fino a giugno 2027 ma ormai non rientra più nei piani di Arteta.

Gli agenti di Gabriel Jesus, o alcuni intermediari potrebbero proporre ai due club uno scambio (non alla pari) tra l’ex Palmeiras e Dusan Vlahovic, il quale con la Juve ha:

Disputato 147 partite, di cui 106 in Serie A;

Segnato 60 gol ;

; Realizzato 14 assist;

Vinto 1 trofeo: la Coppa Italia nel 2024

L’affare sarebbe complicato, in primis perché il centravanti serbo a Londra si troverebbe davanti un certo Gyokeres, per il quale l’Arsenal ha appena investito più di 70 milioni di euro. Lo stesso club londinese potrebbe non volere un attaccante con le caratteristiche dell’ex viola, il cui obiettivo – ribadiamo – è andare via dalla Continassa soltanto al termine di questa stagione.

Alla Juve, invece, potrebbe interessare Gabriel Jesus, anche se i suoi recenti guai fisici imporrebbero eventualmente riflessioni molto approfondite a Comolli e soci. Il classe ’97 potrebbe approdare a Torino senza problemi, visto che la Juve ha libero uno slot per i calciatori extracomunitari.