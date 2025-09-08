Da separato in casa a peso d’oro: ecco quanto costa Vlahovic ogni mese alla Juventus

Ha iniziato bene la stagione, ma sembrava ormai fuori dal progetto: ora pesa tantissimo nelle casse della Juventus

Sembrava un separato in casa. È stato fischiato dai suoi stessi tifosi durante l’estate, anche dopo i gol. Pace fatta (o quasi) dopo le due buone prestazioni alle prime due giornate di campionato. Vlahovic si è ripreso la Juventus, che non ha trovato nessun acquirente disponibile a pagare 12 milioni netti a stagione al giocatore.

Il contratto dell’attaccante serbo è in scadenza a giugno 2026. E senza un accordo sul rinnovo, l’estate prossima Dusan lascerà la Juventus a parametro zero. Un affare per chiunque. E nel frattempo, il club bianconero si lecca le ferite. Se dal lato tecnico aver mantenuto Vlahovic può portare i suoi frutti, sotto il profilo economico è più un azzardo. Specialmente se dovesse perderlo al termine della stagione senza ricavare nulla dalla cessione.

Vlahovic è il più costoso della Serie A

Sommando lo stipendio e l’ammortamento, Dusan Vlahovic pesa sul bilancio della Juventus 41,7 milioni di euro nella stagione 2025-26. Ed è il giocatore più costoso dell’intera Serie A. Alle sue spalle Lucca e Lautaro (17,7 milioni all’anno).

L’ammortamento è la distribuzione del costo di acquisto del cartellino sull’arco di tempo dei suoi anni di contratto con il club. E in questo caso, il valore del serbo è piuttosto elevato: circa 19,5 milioni di euro. Per non parlare dello stipendio lordo, che nelle casse della Juve pesa 22,2 milioni di euro. E così, si arriva ad un costo annuale da oltre 41 milioni di euro. Nello specifico si tratta di 3,5 milioni di euro al mese.

Andando nel dettaglio, se Vlahovic ripetesse la stessa stagione dello scorso anno con 17 reti realizzate in un intero anno solare, ogni rete realizzata costerebbe alle casse della Juve 2,5 milioni di euro. Per ora, il serbo ha iniziato fortissimo e promette di continuare a segnare a raffica. A gennaio ci sarà un’altra possibilità per lasciare la Juventus, al netto di clamorose sorprese legate ad un rinnovo che al momento non sembra essere contemplato.